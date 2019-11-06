【意外發現的一天】不輸路雲的三大小鮮肉！身高超過一米八超養眼

近期最hit的韓國劇集《意外發現的一天》不但捧紅了劇中男女主角路雲和金惠允，在劇中飾演斯里高中人氣最高的三位小鮮肉A3成員都帶挈爆紅，不單個個身高超過1.8米，更要顏值有顏值、要身材有身材，簡直就是「意外發現的鮮肉」，人氣急升！

在劇中飾演斯里高中人氣最高的三位小鮮肉A3成員亦爆紅。（Instagram：@youngdae0302）

金勇大

185cm高的金勇大於《意外發現的一天》飾演A3大哥「吳南柱」，今年23歲。雖然他在劇中性格傲慢兼目中無人，但其實私底下是一位文青，不時在cafe影相，早前還留有瀏海的他更與男神姜棟元有七分似樣，因此有「小姜棟元」的稱號！另外，金勇大於高中時期曾於哈爾濱留學四年，現在亦是名校復旦大學的學生（現正休學中），所以能操一口流利的普通話，甚有語言天賦。

身為A3大哥的吳南柱雖然外表目中無人，但遇上同學呂珠多後，性格亦有改變。（《意外發現的一天》劇照）

+ 3 + 2

李在旭

身高187cm的李在旭在劇中飾演白經，與男主角路雲成為情敵齊齊爭女主角金惠允，亦是三位A3成員中出鏡率最高的一個。他去年與李多熙合演《請輸入檢索詞WWW》，因一人分飾兩角而率先獲觀眾注意。不少觀眾起初見到李在旭外表成熟，都以為他年紀較大，但其實他今年只有21歲，是《意外發現的一天》男演員中的「忙內」！

李在旭飾演的白經，是女主角端午的未婚夫。（《意外發現的一天》劇照）

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鄭乾柱

身高187cm的鄭乾柱是劇中第二位發現自己活在漫畫世界、兼對吳南柱暗戀對象呂珠多十分愛慕的李道華，亦是劇組中年紀最大的「小鮮肉」。1995年出生的他從JYP娛樂公司演員部門出道，但其後JYP解散了演員部門，鄭乾柱轉輾到Blossom，旗下藝人有車太鉉、宋仲基、朴寶劍等，日後發展備受期待。

鄭乾柱在劇中是第二位發現自己活在漫畫世界的人物。（《意外發現的一天》劇照）

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《意外發現的一天》講述女主角「端午」認識了漫畫故事裡的臨時角色「一天」後，有別於常規般陷入愛河的反轉故事，劇集逢星期三、四晚深夜於「黃Viu煲劇平台」上架，讓香港觀眾免費緊貼韓國進度。