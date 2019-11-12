何超雲疑戀50歲成熟男？　傳男友為三太公司澳門高層

賭王家族接連傳出喜訊，半年內何超盈及何猷君相繼成家立室，兩月內連誕3個BB，超蓮早前又高調公開與內地男演員竇驍戀情，雙方見埋家長，更稱視對方為結婚對象，相信都好事近。今日盛傳何超雲亦有新戀情，對方年約50歲，是三太澳門公司的一名高層。

今日有周刊報道，指超雲有新戀情，與比自己年長20歲的澳門公司高層拍拖。（IG圖片／florinda.ho）

超雲今年30歲，22歲時與比自己年長12年的陳山聰相戀，當年愛得高調，但自從13年與陳山聰分手後，感情一直未有着落，之後作風變得低調又深閨，而且褪去脂粉，妝容變得淡雅，更有大家閨秀風範。超雲舊愛陳山聰最近與圈外女友Apple結婚，再組家庭，她亦唔執輸，今日有周刊報道，指傳超雲有新戀情，據知男方比超雲年長20歲，年約50歲。據知對方是三太澳門公司的一名高層，更指超雲經常過澳門與男友蜜會。

與山聰拍拖時的超雲曾經一度體重上升，新年積極減肥做gym，體態重回顛峰，不知近日是否因為戀情加持，超雲春風滿面，愈來愈靚女！不只四房喜事連連，三房孻仔猷啟亦已成家立室，兩年抱兩，兩位千金亦相繼有新戀情，相信三太陳婉珍都感到好欣慰。

個個仔女都咁生性，感情各有着落，相信三太陳婉珍（左二）都感到好欣慰。（IG圖片／florinda.ho）