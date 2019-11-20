【潮流日常】泫雅再掀最新美妝潮流　必學奢華激閃派對眼妝

韓國KPOP歌手經常挑戰前衛破格造型，無論是髮型、服飾、還是妝容都必定掀起最新潮流，引起粉絲追捧。有「性感小野馬」之稱的女歌手泫雅（HYUNA）最近推出新歌《FLOWER SHOWER》大獲佳績，她的舞台妝容更引起韓國女生爭相仿效，引起最新的冬季美妝熱潮。

泫雅新歌《FLOWER SHOWER》的舞台妝容引起韓國女生爭相仿效。（Instagram：@hyunah_aa）

韓國近期流行bling bling眼妝，個個都有咁閃得咁閃，奢華感十足。一向走性感路線的泫雅則在新專輯中改行華麗風格，而她的超閃眼妝更是非常特別，在臥蠶位置下方以金色大閃粉劃上倒三角形狀，再於三角尖端下方用膠水黏上珍珠，打造猶如流淚般的眼妝，非常適合用於聖誕派對上。如果覺得珍珠太浮誇，可以將它淘汰，抑或不用太閃粉，改用較幼細的閃粉眼影代替。

好特別嘅眼妝！（YouTube影片截圖）

她的超閃眼妝非常特別，在臥蠶位置下方以金色大閃粉劃上倒三角形狀，再於三角尖端下方用膠水黏上珍珠，打造猶如流淚般的眼妝。（VCG）

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要數到韓國現時最hit的閃粉，必定是品牌UNLEASHIA所推出的極閃萬能「Get Loose Glitter Gel」，除了可用在眼妝上，流質狀亦方便在不同部位使用，例如臉部、嘴唇、鎖骨、耳朵甚至身體都可以使用的萬能閃粉gel，因此被韓妹瘋狂搶購。另外，3CE、Amuse等品牌亦有推出閃粉產品，大家不妨入手在聖誕節挑戰一下泫雅最新的眼妝吧！

UNLEASHIA所推出的萬能「Get Loose Glitter Gel」被韓妹瘋狂搶購。（Instagram：@unleashia）

（Instagram：@unleashia）