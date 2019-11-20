【解決師．劇透】同張頴康反面內鬥　王浩信仲慘被嫁禍

TVB台慶劇《解決師》做到最後幾集，劇情非常緊湊。上回講到TY（唐文龍飾）恩人黃永正（夏雨飾）親自約見頌如（陳敏之飾），頌如始知錯怪TY，向他賠罪，二人關係更進一步。蔣滔（羅樂林飾）生忌，Man Sir（張頴康飾）估計太子（李天翔飾）會前往拜祭，派人拘捕他。S（陳志健飾）埋伏墳場欲殺害Jovy（唐詩詠飾），太子不顧安危撲出保護她，隱身一旁的Man Sir欲暗中射殺太子滅口但不果。太子終受傷被捕， Man Sir以其家人安全威脅他封口。Man Sir勢要控制黑白兩道，Ace（馮盈盈飾）欲勸無從。O Sir（王浩信飾）、高Sir（李國麟飾）暗對Man Sir起疑。

Jovy有危險。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集（第28集）講到美霞（苗可秀飾）記掛太子，獨自回港聽審，太子終認罪。TY、頌如宣佈結婚，Jovy萌生與O Sir安定的想法。Ace面對Man Sir的野心甚感擔憂，並懷疑有了身孕但不敢求證。Man Sir吩咐下屬捉拿小鳳嫲嫲（羅蘭飾），幸好被O Sir及時救走。Man Sir驚覺有異，終發現O Sir監聽其電話，將計就計，令高Sir、O Sir陷入危機……高Sir中槍入院，O Sir頓成疑犯，被警方通緝。Man Sir發現有神秘人報警，壞他計劃。