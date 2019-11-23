【專訪】陳蕾脫獨宣言：如果一早簽唱片公司可能已經玩完

陳蕾10年前由廣州隻身來港追夢，參加過《亞洲星光大道》又簽約過日本唱片公司，但她卻是3年前才以歌手身份出道…… 兜兜轉轉，今年7月放棄獨立歌手的身份，加盟華納唱片。「其實佢哋2013年已經搵過我，都有諗過如果當時已經合作會係點，可能係好早就玩完。」

陳蕾過去其實遇上不少好籌，但永遠都暗暗地無晒下文。「從來都唔會諗係運氣差，反而會覺得係自己未夠好，每次都會反省……」（陳順禎攝）

陳蕃說新歌《熒光》的歌詞「當天空中不再有星星，於漆黑中再找不到共嗚，有誰人聆聽」正是她去年的內心感受。令人好奇的是，她一直經歷不同挫折，為何去年才有如此深切的感受？「去年嘅成績好似都唔錯，好多嘢都係往好嘅方面發展，但最後合作伙伴選擇分道揚鑣，由於一直都好依賴佢哋，所以發生人事變動後好徬徨，會覺得是否自己未夠好。」陳蕾口中所指好信任、好依賴的的團隊，正正是與Mr.成員MJ、Tom成立的「自由意志」，儘管大家對音樂有熱誠，奈何無收入成了致命一擊。「嗰時不停轉牛角尖，對後來諗返一段感情無咗未必係自己有問題，更多可能係緣份。而當時嘅團隊……未必係最合適。」經歷過轉牛角尖再反省的階段，陳蕃認為是因過去太自我中心，對朋友頗為「無事不登三寶殿」，如今她除了音樂之外，更願意抽時間與朋友見面。

2017年與Mr.成員MJ和Tom成立獨立製作公司，結果不到兩年時間就玩完，陳蕾亦差點「收皮」。(IG圖片)

入行10年，曾經以為有歌唱就會滿足，直到與日本唱片公司合作後，陳蕾才漸漸知道自己想要什麼。「曾經係連自己想點都唔知，有段時間為咗令人邊個係陳蕾，所以唱好多cover song，拎住支木結他，可能係因為咁令人覺得我係好文青，但其實我都可以好rock。」回想cover-song時光，陳蕾說為了吸引觀眾目光，所以背景花、妝容有「中毒」感覺，而家自己睇返都覺得唔好意思。如果以當時嘅狀態加入華納，這個文青的假象很快就會被她結束。「13年嘅我唔夠了解自己，同日本公司最終喺互相唔信任下嘅情況結束，亦都可以係因為未夠自信。所以如果當時入咗華納，可能好早就收咗皮。而家係最好時機，因為簽過日本公司，又做過獨立歌手，慢慢搵到自己想要咩。我唔敢講係未浪費咗好多時間，只係覺得當時好多嘢未準備好。」

陳蕾去年叱咤頒獎典禮上奪得「叱咤樂壇唱作人銅獎」。（資料圖片）

提及家庭，陳蕾說她小時候曾囂張到坐跑車返幼稚園，爸爸手持十多個物業，但去到小學時，由於生意失敗，所以一家人只能租屋住，她笑言自己腳頭唔好。「或者係因為爸爸經歷過，所以佢同我做好多心靈建築，佢好怕我紅，成日都提我要低調，要切記平凡都可以好幸福。」10年前隻身來港參加《亞洲星光大道》時，陳蕾說當時親戚好友都不時「塞錢」給她傍身，到後來簽約日本公司時，都認為她終於捱出頭。

陳蕾當年嘅「中毒」妝，佢話唔係好願再見到。

「同日本公司解約後，返咗廣州等工作證，有次約朋友出嚟飲酒，其中一個朋友提到呢個世界好多人都懷才不遇，勸我好好考慮是否要繼續喺香港發展。我知佢唔係想打擊我，而係擔心我，但聽完佢講之後，我喊咗成晚。但喊完之後，我反而係更加堅定，好似諗通咗咁，馬上繼續寫歌。」人生最窮時，陳蕾說連凍飲加兩元都唔敢，曾經有諗過唱酒吧幫補，但又怕會唱到「滑啞」，最後唯有hand-made飾物幫補。「點解咁想喺香港做歌手?情義結吧，同埋母語係廣東話，其實以前好怕寫廣東歌，因為好難，但近年慢慢嘗試，因為好想將自己覺得好正嘅音樂，用廣東話表達俾大家聽。」



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