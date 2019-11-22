【早霸王】男聽眾交友apps識女老師　表白既甜又有意義連森美都讚

男聽眾透過交友apps識咗做老師嘅Penny，短短三個星期就決定表白。

係亂世中譜出嘅愛情會唔會特別堅定、長久呢？男聽眾阿聰今日打去《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，話想向心儀對象Penny表白。阿聰表示佢三個星期前，透過交友apps識到呢位女子，傾咗一星期之後就相約出嚟見面食飯。一聽到交友apps，森美都十分好奇會唔會有「照騙」事件，阿聰話Penny予人樸素嘅感覺，仲話「真係好好睇相。」阿聰本身打算上個周未同Penny 去野餐，但由於發生太多社會運動，令家住紅磡嘅阿聰，想去大埔搵Penny都十分困難。「約左幾日都出唔到嚟，結果係我喺大圍租單車踩入大埔，佢準備咗好多嘢食。」成件事其實都幾浪漫，連森美聽到都係咁話sweet，即時為阿聰致電Penny。



男聽眾為見Penny一面，由大圍踩單入大埔。

本身係做老師嘅Penny，原來係《早霸王》忠實聽眾，所以一收到call都知咩事，仲好好笑問森美「係未要講（暗戀對象）？」心急到呢。去到表白時間，阿聰表白過兩日係Penny生日，所以想喺大氣電波同佢祝賀。「同埋你小時候願望話想做DJ，雖然而家做唔到，但想藉呢個機會俾個機會你喺電台講兩句。最後，雖然我哋識咗唔係好耐，但我覺得可以繼續發展落去，香港呢後日子雖然風雨飄搖，但我好開心遇到你一齊去面對，希望將來都可以同你一齊去解決。」

