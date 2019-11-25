馬思純疑似腰間贅肉相被瘋傳　微博貼全身照霸氣回應

現年31歲的金馬影后馬思純，3年前憑電影《七月與安生》中的演出而走紅，她以清純氣質見稱，但近年就漸漸成為實力演技派。近日在內地節目受訪的片段中的一張截圖，就被瘋傳，更令「馬思純肚子」一句上了微博熱搜榜，網民指她豐滿了不少，希望她注意點。

就是這張截圖被網民瘋傳，他們更將圖片放大了指出疑肉的贅肉位置。（微博圖片@圈內老頑童）

被瘋傳的圖片中，馬思純穿上了一條蝦肉色的連身裙，但由於是比較貼身的關係，腰的部分疑似是看到若隱若現的贅肉。不過也有人說是鏡頭角度的問題，而事實上也的確可能是陰影的效果。想不到討論一出，馬思純就立刻在微博回應，她貼了三張圖，圖一是和蔬菜餐的自拍，圖二是一張全身相，圖三是同一張全身相，卻是被P到腰間和手臂都扭曲了。她留言說︰「小馬在加油，小馬會努力。小馬決定要瘦成圖3。」看來她也在自嘲一番！粉絲們紛紛在留言表示覺得她現在很可以了，認為不需要減肥。她的回應立即令「馬思純決定要瘦成圖3」再上熱搜！

馬思純迅速地仍出回應，而且回覆有創意又霸氣！（微博圖片@馬思純）

點擊下圖睇吓佢貼咗咩相︰

馬思純的身形屢次成為網民的話題，事實上，她在近年曾為拍電視劇《加油，你是最棒的》增肥，最後肥了7.5kg，整個人圓潤了幾圈，非常專業，而且好可愛！不過，後來就有聲音指她好像瘦不回去，已經見她常常把積極運動和節食的動態分享上微博，但是就好像成效不顯著，因此令她的身形經常上熱搜。但也有人指其實演員看的是演技，相當只要健康，粉絲們都會喜歡她的！

馬思純的外表其實有很高可塑性。（視覺中國）

點擊下圖睇吓馬思純近年嘅變化︰