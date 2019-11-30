何雁詩IG正式宣布離開星夢娛樂：我對未來充滿着希望和期待

何雁詩 (Stephanie) 於2009年以年僅16歲之齡參加了第一屆《超級巨聲》而簽約無綫，正式入行。她其後於2015年在劇集《四個女仔三個BAR》飾演「姚翠花」一角而人氣急升，同年3月正式加盟星夢娛樂，現時她仍與TVB有經理人合約，是TVB的親生女。Stephanie原本備受公司力捧，前途無可限量，不過她於2017年與同公司的鄭俊弘 (Fred) 拍拖後，歌手事業的發展也受到了影響，星運大不如前。去年更曾傳出Stephanie拒續約公司兼且有意轉做高爾夫球手，但之後她仍有推出新歌，似乎並未放棄歌星夢。

Stephanie今日宣布離開星夢娛樂。(IG@honganc圖片)

Stephanie今日就於IG出Post，正式宣布自己離開星夢娛樂：「五年已過去，這一刻的感覺是感恩和不捨。不捨的是這幾年來星夢同事們對我的體諒、支持、推動，謝謝你們，我最幸運就是遇到你們一直愛護我，未來我相信我們還會是很好的朋友吧！做人要飲水思源，由第一間唱片公司到星夢老闆Herman，一直畀很多機會我，由我一直只是單純喜歡唱歌到演繹劇集歌，令大家重新認識何雁詩的歌聲，甚至有粉絲開始會唱我的歌曲。一個階段的完結，亦代表另一階段的開始，我對未來充滿着希望和期待，來不及（在這公司）呈現更出色的音樂給大家聆聽！#再見星夢娛樂 #再見愛過我的你們」。作為Stephanie的男友Fred就留下一個獻吻Emoji給女友，她的一班圈中好友亦有留言祝福和支持她。

Stephanie原post全文，她男友Fred都有留言。(IG@honganc圖片)

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