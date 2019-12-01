【黎小田離世】75年獲邀加盟麗的任音樂總監　靠劇集歌曲威脅無綫

香港殿堂級音樂人黎小田（Michael）於今晨因病與世長辭，享年73歲。Michael來自音樂世家，擁有極深音樂造詣，父親是著名作曲及指揮家黎草田，母親楊梨君是作家，而妹妹黎海寧是著名編舞家兼城市當代舞蹈團創辦之一。他在60年代便開始擔任樂團領班，及後在無綫電視1973年舉辦的第一屆「作曲邀請賽」勇奪季軍，並開始其創作人生涯。

黎小田出生自音樂世家，其因為造詣絕對不能忽視。（VCG）

Michael在1975年在當年獲麗的電視總經理黃錫照邀請，強勢加盟麗的擔任音樂總監。在麗的任職8年期間，他跟好友薛家燕主持綜藝節目《家燕與小田》而人氣急升及推出唱片。Michael創造了屬於他的劇集主題曲光輝時代，他跟著名填詞人盧國沾可以說是最佳拍檔，當時幾乎所有的劇集主題曲和插曲都是由Michael作曲，包括《變色龍》、《天蠶變》、《人在旅途灑淚時》、《大地恩情》等。往後，跟Michael合作的歌手多不勝數，位位都是紅極一時的巨星，除了葉振棠、關正傑、鄧麗君、羅文等，更捧紅了張國榮和梅艷芳。

黎小田與好友薛家燕曾一起主持麗的電視綜藝節目《家燕與小田》，自始成為經典組合，更推出了唱片。（資料圖片）

無綫電視在70年代中期已經主導整個免費電視市場，因為電視容易入屋而令收視長其高企，當時「翡翠劇場」於晚上7點開始，大部分打工仔都會趕回家以「電視汁撈飯」，所以電視劇主題曲十首有九首必爆。

直至麗的電視第一個華人電視總經理黃錫照大膽破格起用新人，如獲傳媒稱為「麗的三雄」的麥當雄、李兆熊及屠用雄，為觀眾帶來新鮮感，令麗的劇集收視急升，口碑載道，加上有Michael加入麗的電視擔任音樂總監，連同盧國沾的超強詞作，創作出如《天蠶變》、《大內群英》、《驟雨中的陽光》、《IQ成熟時》、《浮生六劫》、《換到千般恨》等多首膾炙人口的劇集歌曲，如果說無綫有音樂總監顧嘉煇，黎小田就是「麗的顧嘉煇」，掀起廣播道上難得一見的兩台大戰，更曾一度對無綫電視的龍頭地位構成威脅，當中最經典例子，是1981年由香港電台舉辦的「第3屆十大中文金曲」，十大金曲獎，顧家煇作曲的佔4席，而黎小田作曲的則佔3席，悉數皆為劇集主題曲。

雖然當年無綫和麗的電視競爭激烈，但黎小田與「對手」顧嘉煇其實私下份屬好友，黎小田接受傳媒訪問時，曾透露兩人在音樂作品方面會私下交流，更指當年顧嘉煇為劇集《楚留香》寫了主題曲後，還未推出便已給黎小田欣賞，可見兩人的交情非常好。

另外，Michael在樂壇的地位也無人能及，他所作曲及製作的《天蠶變》、《人在旅途灑淚時》、《殘夢》、梅艷芳主唱的《似水流年》等經典歌曲，都在十大中文金曲辦獎典禮上奪得金曲獎項。個人獎項方面，他分別在1986、7年香港商業電台中文歌曲頒獎典禮上奪得「最有貢獻唱片監製」及「最有貢獻作曲人」獎項。