【黎小田離世】因偷食與關菊英離婚　薛家燕由拍檔變情侶再到老友

資深音樂人黎小田，今天（1日）於早上7時55分離世，享年73歲。小田的一生除了在音樂上有非常高的造詣之外，他的感情生活可說多姿多采。他總共結過兩次婚，他第二任妻子是大家廣為熟悉的藝人關菊英，可是這段婚姻只是維持了兩年便終結。

童星出身的黎小田和同樣是童星出身的薛家燕相識多年，在70年代二人合作《家燕與小田》開始互相了解，那時候的家燕姐是一名女神，窈窕淑女君子好逑，小田當然去追求這名女神。二人是在拍節目時候產生愛意，家燕姐近年爆出他們曾拍拖兩年，至於分手原因到現在還沒有人知道。另外二人相隔多年再一起於無綫歌唱節目《流行經典50年》以主持身份一起合作，這次小田離世時候家燕姐也在他身旁陪著他走過最後一程。

家燕姐爆曾與黎小田拍拖2年。（視覺中國）

黎小田：換車咪換埋女朋友

黎小田的一生感情經歷多姿多彩，他在24歲跟首任太太結婚，育有一子，不過離婚後，甚少與前妻和兒子接觸。然後從事幕後的小田，因為音樂才華令不少女性對他加分，那時候受到關菊英仰慕，二人便於82年時候結婚，可是這段婚姻只是維持短短兩年，至於離婚原因是黎小田被發現背妻偷食。黎小田早前接受網台訪問中，他用換車比喻女朋友：「換車兩年換一次差唔多，換車咪換埋女朋友。」不過這三段感情中其實佔他一生很重要的位置。

黎小田因音樂才華令不少女性仰慕他。（視覺中國）

傳黎小田與關菊英結婚後仍掛念薛家燕

另外黎小田經歷兩段失敗婚姻後，到至今未有再婚。

他早年接受訪問時，被問到私生活，小田直認人生最失敗的是兩次離婚，他形容第一段婚姻時經濟有問題。

後來工作上有了知名度，賺多了便風光迎娶關菊英，卻因自己出軌導致這段婚姻破裂。

關菊英在1972年時候出道，當時候只有14歲的關菊英憑著參加歌唱比賽因而進入娛樂圈。因此認識了比她年長12年的作曲家黎小田，黎小田這時候已經是一名情場高手，那時候科技不發達，他選擇用書信方式追求關菊英。

那時候相入世未深的關菊英，收到情信相當「冧」也抵擋不住接下來的連番攻勢，兩人便開始拍拖，其後更同居。有傳聞指當年黎小田雖然跟關菊英同居，但心中還是想念薛家燕，關菊英雖然也明白，但礙於太愛男方，一直默不作聲，對黎小田的風流事隻眼開隻眼閉。

二人還沒有結婚的時候關菊英發現意外懷孕，當時為了不想給黎小田有迫婚壓力，她選擇偷偷去墮胎，黎小田事後知道非常內疚，為了彌補過失，他決定跟關菊英結婚。然而雖然結婚了，可是黎小田婚後並沒有循規蹈矩，仍然有出去「玩」。關菊英非常生氣直言要他尊重家庭，即使偷食亦要避忌，不能令老婆難堪。

當年黎小田與關菊英結婚，某程度都因為內疚。（視覺中國）

兩年婚姻失敗告終 情感上傷害關菊英最深

在剛結婚時候確實是有收斂，可惜關菊英之後忙於拍攝無綫劇集《獵鷹》，黎小田竟然大膽帶第三者回家，被提早回家的關菊英撞破，她怒氣沖沖，堅決與他離婚。兩人相戀10年，婚姻只維持兩年便告終。黎小田三段感情，傷害得最深必是關菊英，那時候形容他為「賤男」也不為過份。

另外一段感情是薛家燕，二人好聚好散，再見亦是朋友，分手後成為無所不談的老友記，可能二人是最了解對方的性格，只是關係變了知己。薛家燕在95年離婚，黎小田這位好朋友出盡方法幫助她復出，他知道薛家燕嫌人工低推掉不接拍無綫劇集《真情》，黎小田出手為她跟高層洽談，後來成事，令失婚的她事業再現高峯。

說到近年還一齊合作節目做主持《流行經典50年》，黎小田表示很欣賞薛家燕工作勤力認真，人又樸素，他們在公在私都很有默契。黎小田去年在紅館演出《小田金曲50年作品演唱會》，他台上向薛家燕自爆：「其實你離婚之後我追過你一輪。」薛家燕都笑着答：「你嗰陣見到我時仲話『早知嫁畀我啦』，我都唔知好笑定好嬲，你話會照顧我。」