梁詠琪IG曬囡囡Sofia三年前後分別相　震驚一眾網友：越大越靚女

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梁詠琪（Gigi）與西班牙藉老公Sergio在2011年結婚至今9年，育有一名女兒Sofia(祈淑菲)，Gigi在社交網站也常常分享女兒的照片，不過可能大家常常也看Sofia照片，沒有對比，看不出Sofia有多大的變化，只會覺得這小女孩漸漸長大而已。

3年前的Sofia。（IG截圖）

但是今天（3日）Gigi在IG發布了2張照片，就是囡囡Sofia三年前與三年後的分別，眾網民相當驚訝，因為Sofia遺傳了媽媽漂亮臉孔再加上有擁有西班牙及香港血統，真的越大越靚女。而Sofia現年只有4歲，看回3年前的Sofia一臉稚氣，還沒有長大起來。但到現在3年後，少女孩開始長大。加上可能她是混血兒，外國小孩通常也比亞洲小孩成長得快，在照片中看得出Sofia已開始往「女神」方向成長，加上眼睛大大的她遺傳是了媽媽，相信日後這名星二代會吸引萬千少男為她瘋狂。

3年後真係越大越靚女。（Ig截圖）

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