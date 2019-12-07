陳卓賢Ian聖誕冇假放　為新劇忙操肌

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MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（6/12）現身電影《魔鏡肥緣》慈善首影禮，首次配音即聲演男主角，Ian大感興奮又期待。雖然未有為電影唱主題曲，Ian透露：「戲中有一幕要吹口哨，我吹咗自己隻歌，係一隻已經出咗嘅歌。」

Ian笑言自己有Baby Fat，與戲中的角色好似樣。（陳順禎攝）

聖誕將近，Ian未有時間相約朋友歡度佳節：「聖誕冇得放假，冇得出去玩，嚟緊要開劇，入面又有除衫鏡頭，呢排忙住做Gym。」

天氣又凍又乾，Ian的保養方法是多飲水和勤力敷面膜。（陳順禎攝）

MIRROR成員姜濤最近推出第三首個人作品，Ian亦帶來好消息：「我嗰首會1月出，已經錄好咗。嚟緊一年會出自己歌，自己寫為主。希望自己嘅歌會有其他歌手唱。」Ian十分期望再開個人演唱會：「上次檔期問題剩係開咗一場，而家諗返有啲意猶未盡。」

Ian笑言未會出快歌，擔心大家未必想聽。（陳順禎攝）