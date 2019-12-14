張叔平主理古裝造型近年屢獲負評　網友狠批：全靠演員顏值撐起

香港電影美術指導及服裝設計師張叔平近年為不少內地古裝劇擔任造型或藝術指導，但時常遭到網友吐槽。而昨日（12日）湯唯的首套古裝劇《大明風華》定檔，並且曝光了新預告，當中湯唯的造型引起網友熱議，話題「張叔平做的造型」也隨即登上熱搜榜。

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預告片中的湯唯大致有五個造型，一個是男裝造型，一個是瀏海側分的長髮造型，另一個是中分兩邊留着長瀏海的造型，當然還少不了沒有瀏海，露出全臉的造型，最後還有一個依然是中分，將所有頭髮盤起的造型。當中幾個扮相更是將湯唯的圓臉毫無保留地暴露在鏡頭前，令不少網友大嘆接受不了。

其實湯唯的明朝男裝扮相還是不錯的。（視頻截圖）

點擊下圖睇湯唯在劇中的其餘四個造型：

除此之外，還有網友總結出張叔平做造型的特點，發現他一直都給女明星做的中分貼頭皮，或者全露額頭，還有一些片式瀏海的造型，這些髮型非常考驗面型，不是個個都可以駕馭，包括楊冪、劉詩詩、迪麗熱巴、倪妮、周迅、周渝民、陳坤等，令網友直言全靠顏值撐起造型。

點擊下圖睇幾位演員的劇集造型：

+ 6 + 5 + 4

雖然張叔平在劇集中的造型時好時壞，但他在電影領域確實造詣不俗。好似《笑傲江湖II：東方不敗》中的林青霞，《花樣年華》中的張曼玉、《青蛇》中的王祖賢同張曼玉等，都令人印象深刻。其實「美」這件事見仁見智，而且有的古裝造型都有一定的考究。正在熱播中的古裝劇《鶴唳華亭》亦是由張叔平擔任美術指導，該劇製作精良，播出以來一直備受觀眾讚賞，還有尚未定檔的《南煙齋筆錄》、《江山故人》等也是出自張叔平之手。