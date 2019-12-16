【全民造星II】Hugo自學唱歌　同事體諒參賽：未俾人炒仲有成功感

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》今晚（15日）舉行總決賽，終極10強吳啟洋（Phoebus）、李祉均（Oscar Li）、曾比特（Mike）、張天灝（MC）、梁德忠（Tank）、范卓言（JJ）、阮頌揚（Brian）、歐鎮灝（George）、丘凱雄（Hugo）和陳樂（Justin）齊齊爭奪冠軍寶座，雖然一直被視為黑馬的Hugo未能躋身3甲，不過他獨具風格的歌聲仍然令人非常難忘。

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Hugo一直被視為黑馬。（資料圖片）

Hugo是中泰混血兒，不過他自詡泰文程度僅能數數字。Hugo在節目中常獲讚歌喉出眾，歌聲具靈魂，A組導師火火甚至斟茶跪求Eric Kwok，拱手相讓原本要加入C組的Hugo，可見Hugo頗具潛力。有趣的是，Hugo接受《香港01》訪問，透露他的唱歌「老師」不是哪位名人，竟是YouTube！「其實我都係入嚟（《全民造星II》）先正式上一次正式嘅唱歌堂，中學會同啲同學去唱k，然後有一年夏天玩咗一個暑假嘅A cappella，然後都係上YouTube學。」

Hugo是中泰混血兒，不過他自詡泰文程度僅能數數字。（IG/@sleepyvoice）

每個人各有長短，如果說Hugo的歌聲是比賽必殺技，那麼舞蹈對他而言必然是死穴。相信不少有留意《全民造星II》的觀眾都知道，Hugo無法跟上練舞進度而大受打擊，甚至在鏡頭前落淚。「其實我個人唔排斥跳舞呢樣嘢，因為我都好鐘意跟住音樂grooving一齊郁，但因為自身支體協調有啲問題，連行平路都會kick親，加上又記唔到啲step，先跳到咁差。」

原來Hugo透過YouTube學唱歌，參加《全民造星II》後才首次上正統唱歌課程。（IG/@sleepyvoice）

不過要Hugo再次選擇，他仍希望在《全民造星II》表演唱跳：「我覺得完咗呢個比賽，應該好難再有機會接觸跳舞，所以比（畀）我重新揀過，我都會又唱又跳，就算唔係做得太好，都叫做有嘗試過唔同嘅表演。」Hugo又認為自己與隊友姜濤、Phoebus、Angus和Cotton風格不同，要將自己色彩與團隊融化，對他而言是個難題：「但同一時間，可以喺組員身上用唔同嘅角度去思考表演，同學習佢地嘅魅力，都係件好有趣嘅事。」

Hugo自問肢體協調有問題，亦不能記住舞步，所以參賽過程倍感挫折，不過要Hugo再選擇，他還是會在比賽中挑戰唱跳。（資料圖片）

Hugo現職廣告撰稿員，今次之所以參加《全民造星II》是為走出舒適圈作不同嘗試，又直言「成個比賽我都當體驗營咁」。為了參賽，Hugo請大約十天假期，他特別感謝公司同事和老闆體諒，更笑言：「我覺得我到而家都仲未俾人炒，比贏咗比賽仲有成功感！」Hugo希望日後可以創作自己音樂，至於未來會想成為藝人，還是繼續做廣告撰稿員，Hugo表示：「Why not both?」

問到未來會想成為藝人，還是繼續做廣告撰稿員，他表示：「Why not both?」（資料圖片）