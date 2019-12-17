【多功能老婆．劇透】朱晨麗決心報復洪永城　但發現驚人消息

TVB台慶劇《多功能老婆》上回劇情講到劍雄（黃浩然飾）回港部署與藍飛（楊千嬅飾）復合，要求榮Boss（黃錦燊飾）協助他復婚並勸退浩田（周柏豪飾）。風華（陳煒飾）故意帶男伴見Jonathan（王梓軒飾），同時把手錶交還，迫他知難而退。思蕾（朱晨麗飾）跟蹤宏立（洪永城飾），看見他與蘇蝶（吳若希飾）私下會面，宏立還打算賣樓北上發展，令思蕾認定他與小三雙宿雙棲，一怒之下竟做出異常舉動！浩田質問榮Boss是否助梅夫人（梁舜燕飾）迫藍飛出局，榮Boss不置可否。藍飛午夜醒來，看見浩田展示有助她贏得京港塔項目的磁浮轉盤，既驚又喜！

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思蕾（朱晨麗飾）跟蹤宏立（洪永城飾），看見他與蘇蝶（吳若希飾）私下會面，宏立還打算賣樓北上發展，令思蕾認定他與小三雙宿雙棲！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】朱晨麗施展嗲功氹掂洪永城 但最強冧功另有其人

【多功能老婆】周柏豪太太無條件成就老公 掌握財政大權勁叻女

成功（于淼飾）處處為難藍飛。（劇照）

最新一集將會講到成功（于淼飾）認為不論劍雄或京港塔項目都在掌握之中，但想不到浩田與君明竟然打算暗渡陳倉！劍雄突然出現，告訴藍飛她已被踢出京港塔項目，更提議一家三口重新出發。浩田懷疑藍飛想與劍雄復合，但仍打算讓藍飛到北京參加發佈會，劍雄現身阻止，令藍飛陷入兩難。

劍雄突然出現，更提議一家三口重新出發。（劇照）

另一邊廂，思蕾發現有孕，但身邊人都在為藍飛的事煩惱，無人可傾訴，她決定向宏立報復。藍飛現身北京發佈會，浩田卻不知所終，成功和劍雄趕至，藍飛用浩田創作的磁浮轉盤表演，但會場突然停電。

思蕾發現自己有咗！（劇照）