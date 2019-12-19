陳坤無理黑面被批耍大牌　原來背後另有真相

內地人氣男星陳坤出名演技好，擁有觀眾緣的他推出的作品都大受歡迎，好似《畫皮》﹑《龍門飛甲》﹑《尋龍訣》﹑《天盛長歌》等，均獲得好成績。而為人低調的他近來出席活動時，接二連三對着記者揚言「不要擋我的光」因此大網友批評態度差，在網上引起極大討論。

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陳坤被指耍大牌。（陳坤微博圖片）

從網上影片所見，陳坤出席活動接受媒體訪問，在回答記者問題時，陳坤似乎顯得不耐煩非常兇惡地說道：「不要擋我的光好嗎？那個人讓開，好！謝謝」原以為講完就沒事，沒想到接著他轉望另一邊訪問時，仰高頭又對前方記者說道：「你不要擋我的光行嗎？你的手機。」之後在回答一條問題後，他又再三強調：「不要擋我的光」，此時他已經顯得非常不耐煩搖晒頭，以示對在場某一些記者不滿。

有不少網友就認為他非常無禮貌，感覺好霸道令人非常討厭，是一位沒有質素的藝人，大家紛紛在微博留言說道：「耍大牌的明星讓人討厭」﹑「他算什麼東西」﹑「不尊重人」…直言他偶像包袱太重了。

陳坤展現得不耐煩。（娛大蜀黍微博圖片）

遂格睇陳坤不耐煩情緒樣子：

+ 4 + 3 + 2

這一邊廂他被批評態度惡劣，另一邊廂有網友就為他澄清，直言陳坤只是在開玩笑而已，他只是同在場熟悉的媒體朋友開玩笑，並沒有任何惡意。而事後內地媒體方面亦在微博貼文幫他講說話，解釋陳坤就是耿直可愛，他只是在提醒後面的記者朋友注意安全而已，現場氣氛是相當好的。