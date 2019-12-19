【多圖】Angelababy晚裝造型重回巔峰　網民讚有料：完全出乎意料

Angelababy（楊穎）樣子甜美，衣著有個人風格，同時有著很高的人氣。日前，她出席活動時，穿上了一條高貴的純黑魚尾晚裝，把頭髮盤起的她，配上紅唇裝，超有氣質。

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背影的這張相，盡顯Angelababy的線條。（微博圖片@楊穎工作室）

Angelababy日前的造型吸引網民關注，事關她穿上全黑晚裝，盡顯她的高貴華麗，早前一直被外界指瘦得太誇張的她，網民也表示覺得她圓潤了一點，因此更好看了，可以說是重回氣質的巔峰！其中一幾張背影照，把她S形的身段完美展現，難怪微博有人留言說︰「這個是完全出乎意料的呀，看起來那麼瘦小的身材，居然這麼有料！」

網民留言大讚。（微博截圖@羞澀馴鹿先生）

有網民就貼出一張餐墊的照片，指Angelababy的晚裝跟它撞Pattern。（微博截圖@娛圈八叔）

不過，有網民就錯重點，竟然發現Angelababy的晚裝裙像西餐的枱墊，還貼上了有關產品的照片，交織的紋路遠看是有點相似，但粉絲們就覺得只要是穿得好看，就沒有什麼問題了。

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