孖「是非精」劉穎鏇鄺潔楹食冬至飯　湯洛雯自嘆︰永遠的紫色姐姐

人稱「靚湯」的湯洛雯日前豪擲4500萬購入馬鞍山別墅做業主，掀起一時熱議，雖然她選擇低調處理，不過還是被外界瘋傳消息。近年被力捧的靚湯事業得意，而且她在圈中的人緣甚好，這日她就相約《學是學非》的兩個舊拍檔劉穎鏇（Tiffany）和鄺潔楹（Judy）一齊食冬至飯。三位靚女穿著聖誕裝和戴鹿角頭飾，非常有節日氣氛，Judy更騷美腿，勁養眼！

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靚湯﹑Judy和Tiffany相約一起食冬至飯！（Instagram@roxannetong）

靚湯憑在《學是學非》中的「是非精」紫色姐姐形象深入民心，除了贏得觀眾的讚許，更和幾位「是非精」結緣且成為好姊妹，靚湯一口氣在IG貼了幾張相，並留言大抒感受︰「雖然退出左（咗）是非精行列，但係係（喺）呢幾年拍攝確係得到左（咗）好多，我最最最感恩嘅係我得到左（咗）好幾個真心好姊妹。」又用英文寫到「那天她們說過的話，她會永遠記得」，更標記了「邊個話同行如敵國」﹑「計我話近水樓台」和「永遠的紫色姐姐」，Judy也留言甜爆覆她記得那晚的一切！Judy也在自己的IG貼了同一系列的相，講到「人生有個真正朋友的確好極」，看來她們那晚玩得好開心！

三位靚女因節目《學是學非》而結緣。（資料圖片）

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