沙律張沛樂分手後過獨居生活　「都會感到陌生同孤獨」

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韓國電影《白頭山︰火山浩劫》昨晚（23日）舉行首映，沙律（張沛樂）都有出席。早前宣布跟林耀聲分手的她，今年將要過一個孤獨的聖誕節，不過沙律都已經約好朋友陪自己，以免自己太孤單。雖然都有男仔主動約她，但都一一拒絕︰「費事畀錯訊息令人誤會。」

分手後，沙律跟阿聲仍然有聯絡，「關係仲好過以前，發生甚麼事都會互相慰問下。」（陳順禎　攝）

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問到今年要講一個單身聖誕節，沙律直言都有陌生感。「始終跟阿聲（林耀聲）一齊都3年。不過向來大時大節，我們都是一班朋友過，好少得兩個人，今年都會搵朋友搞下派對，同朋友一齊過都開心，不會太孤單。曾經都有男仔想約我，但都推了，不想俾錯Signal人。」

跟林耀聲分手後，要過獨立生活，「最唔慣係要做晒所有家務。」（陳順禎　攝）

自分手後，沙律搬出去一個人住，這是她第一次過獨居生活。「咁大個女第一次一個人住，家務、清潔、照顧貓等工作，都要一個人處理冇人幫你手，都需要一點時間去適應，我始終是個需要依賴的人。」會否因而考慮跟阿聲復合？「不會喇，都考慮好清楚才作這決定，現在大家都是朋友，關係仲好過以前，發生甚麼事都會互相慰問下，這樣相處都幾好。」

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