大馬最紅Youtuber奢華新屋開箱惹熱議　網民感嘆：人活得不如狗狗

馬來西亞的最紅 Youtuber Jeff和Inthira經營Youtube短短三年就坐擁百萬Followers。繼4個月前他們公開在當地用一百萬馬幣（約188萬港元）購入一間3000呎左右的夢想豪宅。最近，他們稱花盡畢生積蓄終於完成裝潢，並逐一為大家開箱！

3000呎的獨立屋終於完成裝潢！（IG/@inthira16）

未裝修之前！（Youtube截圖）

Jeff和Inthira的頻道主要以街頭實測、生活挑戰、整人PRANK和開箱等影片類型為主，他們更因為經常互相整蠱對方而爆紅，在Youtube坐擁超過百萬Followers。最近，他們上載了一條關於「共同買下的第一間夢想家曝光」，兩日已累積超過130萬的觀看次數。

二人深受網民歡迎！（IG/@inthira16）

超大私人籃球場！（Youtube截圖）

點撃下圖新屋逐格睇！

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他們的新屋集奢華和智能於一身，更擁有私人籃球場、花崗岩廚房和專門收集模型的房間等等，令不少網民大為羨慕。當中他們的兩隻雪橇狗的家亦相當令人驚訝！因為除了有園藝區和草皮供他們奔跑外，還有一間擁有冷氣的特大房子供他們睡覺。網民紛紛表示：「如果給我我能睡在kungfu panda的房間我已經心滿意足了，我覺得夠了」、「人活得不如狗狗的系列」、「kungfu&panda缺室友嗎 我可以自帶草席那種」、「哇!狗的房間都比我的房間大」和「下一世我要投胎做爽狗」等等。

一啲都唔簡單！（Youtube截圖）

點撃下圖睇點解啲網民話人不如狗！