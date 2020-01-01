吳亦凡亮相湖南衛視跨年騷　「脖子」登上微博熱搜成焦點

2019至2020跨年演唱會昨日（12月31日）完美落幕，最受矚目的要數湖南衛視，出席的藝人包括楊冪、吳亦凡、王嘉爾、易烊千璽、王俊凱、王嘉爾、楊紫、王一博等，全部都是頂級流量，現場氣氛high爆。

吳亦凡今次在接近零點時刻出場，一連帶來兩首歌曲《貳叁》同《大碗寬麵》，他以一身間條西裝套裝，搭配白色襯衣亮相，鼻樑還架着一副金絲邊眼鏡，一出場觀眾的尖叫聲便此起彼伏。

吳亦凡以一貫的型格造型亮相。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

而在演唱《大碗寬麵》時，吳亦凡走下舞台，穿過觀眾席表演，有人發現他的脖子有疑似吻痕的紅點，隨即「吳亦凡脖子」的話題更登上微博熱搜，引起網友熱議。

不得不說，網友們真是眼尖！（微博@愛豆泡飯）

事後，吳亦凡工作室也對此做出回應：「海南太熱情，不知是蚊子還是過敏，來也匆匆去也匆匆」，還附上了吳亦凡未P圖的側面照，相中的他頸部雖隱隱約約見到紅點，但並不似是吻痕，相信只是誤會一場。

網友大讚吳亦凡側顏帥氣。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

除此之外，吳亦凡的唱功也受到現場觀眾大讚，當晚他開全咪真唱，不少人都表示他發揮很穩，而且《貳叁》後半段有一定難度，因此有網友驚訝道：「吳亦凡現在不僅能唱，居然還唱得這麼好，高音頂得完美，聽到結尾都有點感動了。」

網友也紛紛附和：「一直在進步，他的很多歌真的很好聽，現場也越來越穩，希望大家拋開偏見」、「看過他今年底的演唱會，確實進步很大」、「所以請大家不要總是固化評價一個人，時代在發展，每個人都在進步中」等。

有娛樂KOL大讚吳亦凡唱功。（微博截圖）