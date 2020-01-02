數據分析2019年20大熱門韓劇　李屍朝鮮三甲不入？第一名竟然係…

從《來自星星的你》於中港台轟動造成流行後，「追韓劇」已默默潛入華人的日常，因韓劇通常級數不多，常讓人一迷上就能在一兩天內追完，韓劇裡的浪漫情節及Oppa的霸氣威嚴更是讓許多人看完後都少女心噴發呀！到底2019年有哪些不可錯過的好劇呢？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2019年01月01日到2019年12月26日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、抓出了去年最火紅熱門的20大韓劇，快來找這些Oppa一起談戀愛吧！

【No.10 《阿斯達年代記》】

共有三部曲並由宋仲基、金智媛所主演的阿斯達年代記有著韓版《權力遊戲》之稱，「阿斯達」是朝鮮半島第一個首都的所在地，劇中背景以上古時代文明和國家誕生為主，並描述假想之地「阿斯達」的農耕社會與人民間鬥爭及團結的愛情神話英雄故事。劇中人名、地名、語言等皆較脫離現實，讓觀眾難以投入，但花點時間看懂後的網友們可是個個都深陷至無法自拔。

「阿斯達」是朝鮮半島第一個首都的所在地，劇中背景以上古時代文明和國家誕生為主，並描述假想之地「阿斯達」的農耕社會與人民間鬥爭及團結的愛情神話英雄故事。（《阿斯達年代記》劇照）

【No.9《山茶花開時》】

接受不了爛尾的劇嗎？那挑這部就對了！這是段由孔曉振所主演的女角「冬柏」和以他為中心的三個男人所發展的故事，一個背了30年房貸的工程師、一個母胎單身又想買房的編劇意外成了室友，生活後又感彼此合適更決定走向婚姻。以及女主從小被母親拋棄到最後重新接受媽媽懷抱的轉折，故事在愛情與親情中描述細膩，每句台詞都能句句戳中人心，所有角色到最後一刻皆反轉成好人，沒有反派的劇情讓人看了好暖心。

劇集《山茶花開時》的角色到最後一刻皆反轉成好人，沒有反派的劇情讓人看了好暖心。（《山茶花開時》劇照）

李屍朝鮮竟然三甲不入？點圖看大數據分析2019年熱門韓劇頭八位▼▼▼

+ 21 + 20 + 19

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月26日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019熱門韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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