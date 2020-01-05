72歲汪明荃跟郭子豪做Gym　呼籲全民運動：鍛練也是必須要堅持！

現年72歲的汪明荃（Liza姐）無論是做節目或出席公開活動，每次打扮都明艷照人，睇得出Liza姐真係落足力去Keep好身材同樣貌！今早Liza姐就在Instagram上載了去做Gym的照片，並留言寫道：「04/01/2020鍛練也是必须要堅持的，辛苦Arnold教練！今天做了五個動作的HIIT。20seconds exercise interval. 10seconds rest interval. 10 sets. 3 minutes recovery interval. 3 cycles.」

原來Liza姐邀請了郭子豪（Arnold）擔任其健身教練，而相片一出隨即吸引了大批網民及粉絲留言讚好，為Liza打氣。而Arnold昨晚亦在其個人Instagram上載了多張Liza姐做高強度間歇訓練（High Intensity Interval Training，簡稱HIIT）的相片，他更佩服Liza姐的體能跟28歲沒有分別：「我非常尊敬的一位前輩，#汪明荃！從她身上學到的東西真係多到數唔晒，她敬業樂業的精神，她的工作態度真心令我自愧不如，感到羞愧。 多謝你的信任，我會努力幫你健身，希望你繼續身體健康！她的體能同28歲冇分別，真心佩服！」

其實Liza姐對於自己的體格要求很高，除了嚴格控制飲食，更經常做運動Keep fit。她早前就在Instagram上載了老公羅家英一起去健身的片段，片中她要求家英哥不准停低，並要持續做腿部重力訓練之外，更將家英哥做Gym偷懶玩手機的劣行攝低兼公諸於世，非常搞笑。另外，Liza姐亦在個人動態精選中教大家不同的健身動作，並呼籲大家要多做運動才能強身健體，保持美好身段！