羅家英IG曬《識玩旅行團》女神泳裝照　網民：小心汪明荃扭耳仔

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

羅家英去年緊貼潮流開設Instagram（IG）帳戶，分享日常生活點滴，不過今日（16日）凌晨，羅家英竟在IG Story分享傅嘉莉（Kelly）的水著照，有眼利的網民發現後，隨即在「連登」熱烈討論，有網民直言：「家英哥你真識食，小心阿姐（汪明荃）扭耳仔」，又有人稱在汪明荃和傅嘉莉之間選擇前者，因為阿姐年屆72歲仍保養得宜，說話大方得體，不過有人對此事不以為然，直言：「傅嘉莉貼羅家英泳衣照就話出奇啫」。

羅家英去年緊貼潮流開設IG帳戶，分享日常生活點滴。（IG/@hangtonglaw）

今凌晨，羅家英竟在IG Story分享傅嘉莉的水著照，令人摸不着頭腦。（IG/@hangtonglaw）

有網民大讚家英哥「識食」，不過要小心被太太汪明荃家法侍候。（LIHKG）

至於羅家英為何在IG Story分享Kelly照片，網民推測羅家英不諳IG功能，本來想儲存Kelly的照片慢慢欣賞，卻不慎公諸同好，而羅家英似乎不知道自己「擺烏龍」，直至截稿前，羅家英仍未刪除有關IG Story，不知道太太汪明荃知道後，又會否向家英哥興師問罪呢？

汪阿姐知道此事後又有甚麼反應呢？（資料圖片）

最後睇睇傅嘉莉IG相