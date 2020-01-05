Aka@Super Girls表演空中一字馬　有意發展瑜伽事業

近年空中瑜伽大行其道，大人小朋友都爭相試玩，為了推廣熱門運動，組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）就現身商場為全港空中瑜伽大賽擔任比賽星級評判及表演嘉賓。身為瑜伽愛好者的Aka即場表演多款高難度空中瑜伽動作，並表示玩瑜伽多多益處：「瑜伽是一種適合任何人士的運動，不會太過激烈，卻能鍛練到身體的柔軟度，亦可達到減肥效果。聖誕和新年大家都容易食多了增了磅，應該抽時間做瑜伽Keep fit，而且空中瑜伽比一般瑜伽刺激好玩，動作優美，同時可以鍛鍊全身的肌肉。」

Aka即場表演高難度空中瑜伽動作。

Aka透露一直有意從商，而自己對瑜伽極有興趣，故打算從這方面發展。她直言Super Girls其他成員都有個人生意，所以絕對不能落後，還笑言自己可能會嫁不出，做生意作為後路。問到為何覺得自己會孤獨終老時，Aka笑言：「人越大覺得越難遇到適合對象，我又特別喜歡年輕樣貌的男仔，年紀大了更難找，事業有成我又未必喜歡，希望可以一齊共渡難關。」對於過往的戀情都希望能夠結婚，可惜最後都分手收場，令到現在遇到合適對象，都會怕說出真正想法而嚇怕追求者。至於踏入新一年，Aka祝願大家健康平安。去年推出的三首單曲均成績不俗，今年Aka的個人願望就是希望在音樂方面有更大發展。