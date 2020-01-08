45歲李思捷登陸抖音唱歌跳舞派飛吻　微博網民︰那個吻有點油膩

近年愈多愈多網民玩內地短視頻App「抖音」，這個應用程式佔領年輕網路族群，原來連香港的藝人也不例外，例如高海寧﹑林夏薇和鄧佩儀等等，他們都有開抖音帳號拍片，日前藝人李思捷也開通了帳號，拍第一條片和粉絲Say Hi。

李思捷拿手「扮嘢」，曾與王祖藍和阮兆祥組成「福祿壽」，主力搞笑。（資料圖片）

現年45歲的李思捷相當緊貼潮流，開設了抖音帳號，短短3天就吸了10萬粉絲，暫時有兩條片，第一條片是跟網民們Say Hi，片中李思捷繼續用他驚人的模仿能力扮「四大天王」——張學友、劉德華、郭富城和黎明唱歌，歌詞Crossover了他們四人的名曲歌名，唱完後，李思捷以不太純熟的普通話跟網民打招呼，說到︰「大家好，我是李思捷，新年快樂，從今天開始，我會經常在抖音和大家見面，新的一年，生活會有更多精彩，我們一起期待。」片尾還動了一動跳了幾下，載歌載舞，又送上飛吻，看來對粉絲好熱情！

李思捷熱情送上飛吻。（Youtube影片截圖）

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李思捷又在微博上載同一段片段，寫道︰「我開了抖音，你會做我的粉絲嗎？」微博網民似乎就非常喜歡，紛紛留言︰「思捷好開心的樣子啊！見到你再次出現，我們都好開心呢！」﹑「哇哇哇！立刻去關注！」﹑「感覺像20年前的李，年輕了！」還有人希望他可以上內地綜藝，同時又有人搞笑的說︰「很期待，就是後面的那個吻有點油膩，下次注意，我只期待你的視頻，吻就不用了，謝謝。」看來也頗受內地網民的歡迎。

網民留言搞笑。（微博截圖@李思捷JohnsonLee）

李思捷在微博分享短片。（微博截圖@李思捷JohnsonLee）