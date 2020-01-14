【黃金有罪．劇透】蕭正楠以身犯險救弟　陳瀅自薦到夜總會工作？

無綫電視劇《黃金有罪》上回講到木桐（張兆輝飾）重遇乃隆（彭懷安飾），覺得忐忑。他第一天到唐發上班，就被昊山（曾航生飾）留難，慘變唐家兄弟的磨心，反叛的昊峰（黃智賢飾）力撐木桐，更提拔他為私人助理，木桐因禍得福。敏晶（姚子羚飾）拉敏婷（陳瀅飾）到舊樓街頭，要求她等候失蹤父親現身，非要找到他親自償還債務不可。帶喜（洪永城飾）再次向永進（蕭正楠飾）及小虎（何遠東飾）獻出投資大計，條件是要籌錢光顧夜總會，目的是向舞小姐索取股票貼士。三人訛稱為小虎安排相睇，騙小虎母親香姑（盧宛茵飾）出錢，終成功到夜總會尋找莉莉（劉芷希飾）。木桐跟蹤乃隆，卻被乃隆發現！

敏婷和帶喜互生情愫？（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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木桐目睹當警察的永杰（何廣沛飾）與黑道有來往，實情是永杰被上司逼同流合污。木桐得悉乃隆、黑幫馬騮等人的關係，建議昊峰接手收樓一事，昊峰交由木桐全權處理。木桐成功向永杰套料，再告知永進其弟的處境，希望永進拍下馬騮的犯罪證據。

永進為救永杰，決定以身犯險。（劇照）

於是，永進為救永杰，決定以身犯險。永進、帶喜和小虎想盡辦法接近舞小姐莫莉莉，弄出連番笑話，最後才得知原來大戶只會向女侍應提供可靠股票貼士，三兄弟苦無辦法之際，敏婷自薦到夜總會當女待應。