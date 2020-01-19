哈里王子「脫離」王室仍靠父幹？　王儲查理斯為兒子提供財政支援

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）於1月8日擅自單方面宣布卸下王室成員身份，並致力實現財政獨立，事件震撼全球，更有傳媒認為英國王室將面臨重大危機。對此，白金漢宮在香港時間今早近6時，發表聲明宣布哈里王子與梅根未來將停止使用王室頭銜及放棄國家資助，兩人亦需要償還一筆過2千萬的住所裝修費用的資金。不過兩人脫離王室後，究竟如何賺錢維生？

哈里王子與梅根在2018年拉埋天窗，但結婚不足兩年經常傳出負面新聞，有外媒及網民猜測是梅根「教壞」王子。（Reuters圖片）

需償還240萬裝修費 住所管家已立即被調走

放棄王室成員身份後，哈利王子和梅根再不能被稱為「殿下」，亦不需要代表家族出席任何活動，而日前哈里負責主持2021年世界盃欖球賽抽籤儀式是卸任前最後一個活動，往後也不再接受公帑資助，所有安排會在春天生效。不過去年用於翻新位於肯辛頓宮（Kensington Palace）的住所Frogmore Cottage所花的240萬英鎊，約2千四百多萬港元，都要全數償還王室，原因是這筆資金來自於英國納税民眾。

據英國《每日郵報》引述消息人士指，在Frogmore Cottage的兩名常駐員工，包括一名管家和清潔人員，已經被調往英女王名下其他物業工作，而其他員工亦遭逐步解僱。消息人士透露因為哈里與梅根會有好一段日子不在英國，才作出這個調動。

哈里王子與梅根的英國住所位於肯辛頓宮（Kensington Palace）的Frogmore Cottage。（Getty Images）

離開王室仍靠父幹 查理斯將為兒子提供財政支援

據哈里兩夫婦的官方網站指出，兩人現時的公務支出有約5%來自英女王的補貼，亦即是納稅人，而其餘開支就由父親查理斯提供。在斷絕王室所有頭銜和財源後，查理斯將為兒子提供私人財政支援。不過有指哈里王子私下的儲蓄非常可觀，單單是已故戴妃的遺產就已經有2千1百萬英鎊，約2億港元。而梅根在加入王室前已擁有500萬美金存款，兩人根本不需要擔心收入問題。

有指兩人脫離王室後，大部份時間將會去到加拿大生活。（Getty Images）

為「Sussex Royal」申請註冊商標 出書或能賺大錢

對於兩人往後展開財政獨立的生活，英國人及外媒都非常關注。根據BBC推測，因梅根結婚前一直都是Blogger，曾為《Vogue》擔任客席編輯，若出書的話必定能夠賺錢，可是在挑選內容就要額外小心，若書籍內容提及王室祕聞，不但影響兩人聲譽，更會進一步「搞散」王室。另外，原來哈里和梅根早已經為「Sussex Royal」申請了註冊商標，商標範圍覆蓋百多種產品包括帽、T-Shirt、杯等，稍後有機會推出更多產品，而梅根在2018年已成為英國熱搜人物，相信往後商品必定會為兩人帶來不少收入。

梅根同迪士尼簽約 為復出鋪路？

宣布引退後，兩人除了表明會專注慈善工作方面的工作，梅根亦立即跟迪士尼簽訂合約，未來可能會為節目配音。消息一出，不禁令人聯想到梅根這樣做其實是為了復出幕前而鋪路。以梅根現時的知名度，相信會有大量演出機會，但王室是否能以演員為職業，這是一個值得探討的問題，不過最重要是民眾是否接受。當然以上的只是猜測，究竟哈里和梅根未來以什麼方法賺錢，相信有待兩人公布。