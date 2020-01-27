【高比拜仁逝世】《星球者聯盟》成最後綜藝　好球技仲綜藝感十足

41歲的高比拜仁（Kobe Bryant）於美國時間26日乘搭私人直升機前往洛杉磯時墜機身亡，噩耗震驚全球粉絲。這位已退役的NBA傳奇球星一生中打過無數精彩絕倫的籃球賽事，其實亦曾參加不少脫口秀和幕前演出，更試過到內地參加綜藝節目並展示出甚有綜藝感的一面，現在讓我們一起回顧：

高比拜仁（Kobe Bryant）於美國時間26日搭私人直升機前往洛杉磯時墜機身亡，終年41歲。他的二女兒Gianna亦一同命喪。

高比拜仁於2016年4月球季結束後正式退役後，接連收到不少幕前演出的邀請，而他退役後首個參加的綜藝節目正是東方衛視特意為他打造的內地籃球真人騷《星球者聯盟》。高比拜仁在《星球者聯盟》裏化身教練為一眾熱愛籃球的藝人包括黑人（陳建州）、劉燁及王迅等進行魔鬼訓練，亦與他們組隊同場較量。雖然語言不通，不過在氣氛愉快之下很快就與一眾嘉賓打成一片。

高比拜仁退役後首個參加的綜藝節目是內地籃球真人騷《星球者聯盟》。（《星球者聯盟》宣傳照）

（《星球者聯盟》影片截圖）

高比拜仁作為超級籃球明星當然球技出眾，擁有198cm優越身高的他亦不忘調戲一眾「小矮人」，用雙手將籃球舉高，挑釁他們過來搶球，喜歡開玩笑的性格比觀眾大讚綜藝感滿分，可惜他出演的「內地首綜」亦同時成為他的最後一個內地綜藝節目，令粉絲感到無比心碎。

高比拜仁勁有綜藝感！（《星球者聯盟》）影片截圖

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