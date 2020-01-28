拍旅遊節目着三點式騷身材　張沛樂嘆不在狀態：最冇自信嘅一次！

由張沛樂（沙律）、馬俊怡（Rose）、羅堃尉（Karen）、劉沛蘅及熙琳主持的香港開電視旅遊節目《美少女日本民宿》，即將於2月8日首播。5位主持將會走訪日本的特色民宿，將日本的風土、美景呈現觀眾眼前。當中首次拍攝旅遊節目的沙律就去到東京、鐮倉、廣島等地取景，除了以三點式泳裝上陣享受日光浴外，更大玩居合道！

沙律在節目中以三點式享受日光浴。

自言喜歡旅遊的沙律，憶述首次旅行是跟家人遊泰國，笑指睇人妖騷睇到喊：「當年只有6、7歲，跟屋企去泰國，點知屋企帶我去睇人妖騷，當時其實都唔知咩叫人妖，淨係覺得啲『姐姐』好恐怖，嚇到大喊，最終我要企喺門口等屋企睇完個騷嚟接返我。」她坦言最希望能夠去民族色彩濃厚的東歐旅行，提到近年流行背包旅行，沙律指嘗試過一次，可惜感覺不太好，因為過程有點悶，還覺得旅行一定要有伴，大家可以在旅遊過程中增進感情。

節目中，沙律初嘗玩居合道，雖然穿起全副居合道裝束入型入格，但玩完之後手臂肌肉痛足幾日：「居合道把劍好重，要雙手先攞得起，因為把劍好長，要做一個簡單拔劍動作都唔容易，玩咗兩個鐘，手臂肌肉酸痛咗幾日。」提到節目中以三點式泳裝上陣，沙律指當時並非最佳狀態，笑言是她人生中穿泳裝最沒有自信的一次。

另外，沙律去年年尾跟拍拖三年的林耀聲分手，問到踏入鼠年可希望有新戀情？沙律表示的確有新追求者，但她心情卻非常矛盾：「想拍拖係因為我怕寂寞，但自己又唔想咁隨便開始一段新感情，加上有堪輿師傅話我要兩年後先有真命天子出現，所以我都好迷惘，唯有暫時寄情工作。」