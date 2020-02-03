【黃金有罪．劇透】張兆輝踢蕭正楠出公司　背後有咩詭計？

無綫劇集《黃金有罪》上回講到木桐（張兆輝飾）以名貴古董討好大班華特，終令英資財團答應出售西穆酒店，濚木聲名越變越響，成為股壇新寵兒。永進（蕭正楠飾）準備再向敏晶（姚子羚飾）表白，敏晶卻因誤會木桐遇上交通意外趕往醫院，兩人再次失之交臂。敏晶跟木桐秘密拍拖，卻憂心終有一日海娜（楊卓娜飾）會回來，木桐承諾對敏晶真心。另外，岳泰（林韋辰飾）的太太司馬佩（康華飾）約見敏婷（陳瀅飾）。昊峰（黃智賢飾）痛定思痛，決定東山再起，並要求搬回唐家。昊兒（甄詠珊飾）假意支持昊峰回歸，又暗中警告他。帶喜（洪永城飾）正式到濚木上班，因而邂逅沙瑪（李璧琦飾），二人一拍即合。

昊峰在父親墳前認錯。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到永杰（何廣沛飾）和帶喜鬧上警局，永杰更遭上司降職；永進建議永杰可考慮加入廉署。永進無意中發現木桐利用已停運的滅蟲公司名義，與沙瑪秘密交易，暗中跟蹤他們。而帶喜與沙瑪打得火熱，並估計出木桐的秘密。沙瑪為求自保，游說木桐將永進踢出局。帶喜亦氣惱永進當日出賣自己，兄弟決裂。

沙瑪為求自保，游說木桐將永進踢出局。（電視截圖）

另一邊廂，昊峰低聲下氣求木桐合作，永進大力反對；木桐藉機要求永進離開濚木，開股票行自立門戶，永進氣憤。木桐、敏晶感情突飛猛進，他猶豫應否向敏晶坦誠一切。

《黃金有罪》監製王心慰向《香港01》記者透露木桐想永進離開濚木的原因是怕對方知道自己違法行為，她說︰「是木桐開始露出狐狸尾巴，怕進知道自己違法行為，進覺得Hugo（帶喜）影響了桐，桐被Hugo 騙了，其實桐在部署利用hugo。」不過，永進依然相信木桐是好人，只是被Hugo利用了，之後更想以朋友身份相勸，但木桐不聽，所以二人之後會反目。