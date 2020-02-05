【大醬園．劇透】江嘉敏黃嘉樂被山賊綁架　連朱晨麗都有危險？

無綫劇集《大醬園》上回講到笑瑩（郭少芸飾）向啟川（陳嘉輝飾）提起福永昌邀他過檔，啟川反說她挑撥離間。靈素（車婉婉飾）和嚴瑛（樊奕敏飾）碰見笑瑩父親擺檔，在旁暗諷笑瑩，笑瑩了解家境後再勸啟川過檔。細么（龔嘉欣飾）要卓楓（何廣沛飾）教她寫字，但卓楓不太樂意，及後卻見他用心教小滿（朱晨麗飾）寫字；細么告訴華歌（吳業坤飾）會助他追求小滿。啟山（吳岱融飾）挑選參賽豉油後，比賽當日豉油卻出了問題。小滿與卓楓自薦運送豉油，雖有意外，但總算完成任務。評判選出福永昌豉油為最佳，敬業（李國麟飾）宣佈豉油是啟川所製。萬家四兄弟決裂，還有人趁機提出分家。

比賽當日豉油卻出了問題。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到啟川、啟石（鄭子誠飾）和啟江（徐榮飾）當街打架，啟山（吳岱融飾）責他們有錯反被斥當家無方，啟山重申不會分家。啟山還親自監督醬油製作，並逐步把家業傳給卓楠（黃嘉樂飾）。天娥（康華飾）在亡夫墳前提起當年的錯誤決定，陰差陽錯下竟發現可彌補遺憾的事實。

小滿都被山賊捉走。（Youtube影片截圖）

另一邊廂，卓楠經雙雙（江嘉敏飾）啟發解決感情疑難，換來一身輕鬆。卓楠帶雙雙到花田時被一幫山賊擄走，卓楠與小滿聞聲而至跟蹤，無奈都被山賊捉拿囚禁。萬府收到勒索信件，萬家四兄弟對救人各有打算。啟山查帳後，向德容（龔慈恩飾）稱贖金只夠救一人。