【大醬園．劇透】朱晨麗為救何廣沛再陷險境　龔嘉欣看見感不忿

TVB劇集《大醬園》上回講到啟川（陳嘉輝飾）、啟石（鄭子誠飾）和啟江（徐榮飾）當街打架，啟山（吳岱融飾）責罵他們有錯反被斥當家無方，啟山重申不會分家。啟山還親自監督醬油製作，並逐步把家業傳給卓楠（黃嘉樂飾）。天娥（康華飾）在亡夫墳前提起當年的錯誤決定，陰差陽錯下竟發現可彌補遺憾的事實。卓楠經雙雙（江嘉敏飾）啟發解決感情疑難，換來一身輕鬆。卓楠帶雙雙到花田時被一幫山賊擄走，卓楓（何廣沛飾）與小滿（朱晨麗飾）聞聲而至跟蹤，無奈都被山賊捉拿囚禁。萬府收到勒索信件，萬家四兄弟對救人各有打算，而啟山查帳後，向德容（龔慈恩飾）稱贖金只夠救一人。

卓楓和小滿跟隨，但都被山賊捉拿囚禁。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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萬家為救卓楠與卓楓籌錢，眾婢僕都願意出資。啟山帶贖金見威虎幫頭目彭虎，怎料專員手下周乾坤（黃耀煌飾）帶兵現身，令彭虎提高贖款金額一倍！彭虎得知雙雙身分後更加憤怒，還指兆榮（袁文傑飾）是其仇人。

小滿和卓楓也有被綁走。（電視截圖）

其後小滿、卓楓成功逃走，卓楓欲引開山賊但被抓住，讓小滿逃走回家報信。卓楓因刀傷暈倒，被誤以為已斃命。萬家兄弟商討後，決定闖進山賊巢穴救人。威虎幫看穿萬家的計劃，還要將所有人一併燒死。小滿不顧安危衝入火場尋找失蹤的卓楓，細么（龔嘉欣飾）看到感不忿。