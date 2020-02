【高比拜仁逝世】遺孀Vanessa打破沉默於IG發帖：我很想念你！

退役NBA球星高比拜仁(Kobe Bryant)與13歲次女Gianna在直升機意外中不幸離世,Kobe終年41歲,消息震驚全球,而外界最關注的一定是遺孀Vanessa及3名女兒。悲劇發生數天後,Vanessa將個人Instagram帳戶轉為公開,並打破沉默感謝所有向她送上祝福的人。今日Vanessa在上載了高比及女兒Gianna球衣退役的照片,坦言非常想念高比。

Vanessa貼出穿上白色衛衣、笑容燦爛的高比,留言寫道:「#我最好的朋友 #最好的父親 我很想念你 想念你對我說,『公主早晨』(#mybestfriend #theBestdaddy Miss you so much. #handsome #sweet #funny #silly #lovinghusband ❤️Miss you saying, “Bonjourno principessa/reina”)」另外,在Gianna球衣退役儀式的照片上,亦有大批粉絲和球迷留言送上慰問,並表示會一直支持Vanessa一家人,除了為她們祈禱,亦會捐錢到高比的基金。

點擊下圖看更多Vanessa的照片: