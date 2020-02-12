張惠妹億萬豪宅被群山環抱　自然景觀優越似世外桃源

台灣天后張惠妹在圈中出晒名是孝順女，早年為了住不習慣市區的媽媽就落重本在新北市的新店山區入手一幢豪宅，更曾在社交網站貼出豪宅戶外的綠地花園寫道：「終於在台北找到像台東的家」不禁令人想一探究竟此豪宅的華麗風貌。

就在近日因為台灣一名音樂人崔惟楷在社交網站上，上貼多張豪華住宅的華麗風光照片，並留言說道：「在夢幻的地方開會」，因而被外界猜測他當時應該在張惠妹家中開會，因而曝光了天后的住宅。而崔惟楷同張惠妹的關係不簡單，他除了曾擔任她的舞者之外，更曾為她創作音樂作品，就好似《無所謂》﹑《Chinese Girl》，今次表明在夢幻的地方開會，亦令人不禁猜測天后是否有何音樂大計呢？

張惠妹豪宅曝光非常清幽。（聲入人心微博圖片）

而據台灣媒報道指，張惠妹所居住的豪宅私隱度非常高，位於新北市新店區的山區上，曾是新北市最貴的別墅。據指此豪宅在2011年推出，整個建造僅5戶獨棟別墅，剛推出時的開價就是每坪85萬新台幣（約22萬港幣），單戶總價就是2.2到4.7億新台幣（約5700百萬至1億多萬港幣），該豪宅是由當地知名建築師李天鐸設計。

從曝光的照片所見，天后的豪宅外牆採用了玻璃設計，採光視野優越，戶外還有一大片的綠地花園。整幢豪宅被群山環抱，面對無敵山景非常清幽，而且私隱度非常高添。據指該豪宅有4層樓，將分為公共空間與私人空間，天后就在3﹑4樓居住，而1﹑2樓就是用來招呼客人的，整幢豪宅自然景觀優越，設計感分明十足，可以話是絕美的世外桃源。

豪宅戶外擁有一大片綠地花園。（娛聞教父微博圖片）

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