【多圖】內地小生陸毅天生迷人電眼　囡囡貝兒也是單眼皮美女

內地型男陸毅，是跟黃曉明、劉燁、陳坤齊名的帥哥，而且多年來零緋聞，跟太太鮑蕾婚後恩愛至今，育有一對女兒貝兒(雨萱)及小葉子(雨婷)，而陸毅亦曾帶同女兒上親子真人騷《爸爸去哪兒2》，又在央視春晚獻唱，獲得全國觀眾注目，轉眼間貝兒已經11歲，卻跟父母完全不似樣，而且網民發現陸毅夫妻也是雙眼皮，而兩名女兒卻是單眼皮，甚至有人質疑他們外貌並非天然，下文為大家解開這個顏值之謎。

陸毅和太太鮑蕾結婚多年，至今仍十分恩愛。（網上圖片）

鮑蕾跟女兒不大似樣，但也是美人。（網上圖片）

陸毅雖然已到中生之齡，但他的作品仍是港人熟悉，昔年的《少年包青天》、《三國》，近年的《人民的名義》，也由他擔正做男主角，高顏值及暖男性格，令他有一群女粉絲，並不比小鮮肉遜色，而她的太太鮑蕾，跟陸毅也是畢業於上海戲劇學院，但星途卻不如丈夫，以飾演配角居多，二人育有女兒貝兒及小葉子，而貝兒遺傳了父母的演藝細胞，上過真人騷《爸爸去哪兒2》，現時當上了小童星。

陸毅主演的《人民的名義》，被譽為內地版《紙牌屋》。（網上圖片）

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11歲的貝兒，跟父母一樣擁有高瘦身材，但外貌卻有點不大相同，尤其是父母也擁有雙眼皮、大眼睛，偏偏貝兒卻是單眼皮，而她妹妹小葉子也是單眼皮，網民又發掘出陸毅及鮑蕾的舊照片，二人樣子跟現時有點不同外，鮑蕾更明顯是單眼皮，隨即被網民質疑陸毅夫婦外貌並非純天然。另外，亦有一個說法，眼雙皮人士也可以擁有單眼皮的隱性基因，男女雙方也是上述情況，誕下的子女就有機會是單眼皮，雖然貝兒樣子不似父母，也是一個可愛小女孩，隨時繼承父母衣缽，在演藝圈中發展。