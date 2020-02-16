《錦衣之下》超豪膳食揭劇組待遇大不同　網民嘲食得好但特效差

藝人在劇組吃飯盒是最正常不過的事，當然不同劇組有不同的作風，而外界亦一直對藝人們在劇組吃飯盒這回事不太了解，所以勾起了不少人好奇心。近日，在微博上就瘋傳了幾部電視劇劇組的膳食情況，想不到飯盒上的菜式可以差那麼遠，其中古裝劇《錦衣之下》的飯盒最為豐富，除了令不少網友稱讚之外，還遭網友嘲諷，指出正可能經費用在飯盒上，所以才令該劇的特效如此差勁，引起大家熱烈討論。

《錦衣之下》的劇組飯盒會唔會太豐富了。（影視圈劇探微博圖片﹑《錦衣之下》微博圖片）

微博流傳了幾組電視劇劇組在拍攝時所訂購的飯盒，其中有在去年紅遍大江南北由李現﹑楊紫主演的《親愛的熱愛的》﹑陳道明﹑張若昀主演話題度極高的古裝劇《慶餘年》，以及時下熱播中由任嘉倫﹑譚松韻主演的《錦衣之下》。其中《錦衣之下》的飯盒就最為吸睛，飯盒菜式多樣化，而且飯盒的用具亦與眾不同，疑是用鐵的器皿盛裝，選擇款式多到眼花撩亂，獲網友一致稱讚是最好的。正因為如此有網友就開始質疑，懷疑劇組的預算大多都使用在伙食身上，才導致該劇的特效如此差勁，大家在微博留言道：「一分錢特效」﹑「難怪任嘉倫胖了」等，大讚是神仙劇組。

《親愛的熱愛的》的劇組飯盒都唔差。（影視圈劇探微博圖片﹑《親愛的熱愛的》微博圖片）

而《親愛的熱愛的》的飯盒看上去其實並不差勁，有一盒多樣式的配菜，裡頭有肉與蔬菜，再配以一盒白飯，可以話是最平常的飯盒標準。而《慶餘年》的劇組飯盒是一致性的，一整排「豆角燜麵」簡簡單單，不過兩大劇組與《錦衣之下》的劇組飯盒作比較又真的遜色不少。

《慶餘年》就齊齊吃炒麵。（影視圈劇探微博圖片﹑《慶餘年》微博圖片）

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