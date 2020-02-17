【晚吹】婚禮統籌師見盡人生百態：唔夠錢埋單即場拆人情都有

「試過有新娘準備咗兩款回禮禮物，佢會根據人情嘅厚度，再吩咐我去比邊一款。」都好忙喎……

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》請來3位婚禮統籌師分享工作見聞，一個婚禮，由度期、禮金、賓客吃喝玩樂都幾乎關婚禮統籌師事，呢份工真係一啲都唔易做。三位婚禮統籌師都表示經常被問到「禮金到底要俾幾」，雖然佢哋都認為禮金無所謂嘅市價，但每次有客人問起，佢哋都有一條官方公式：「一個新娘嫁比你，會有金器首飾，一對龍鳳大概三萬幾，三萬八好意頭，已經叫做最少架啦，其實都係財富轉移，俾新娘咪即係比新郎。」

婚禮統籌師見過有新娘嘅爸爸將一隻實力藍籌當做禮金。

禮金除咗可以係現金之外，亦可以係房契或者係支票，亦有婚禮統籌師見過內地人娶香港老師時，將一疊疊嘅現金all in一樣擺晒出嚟，一邊倒茶一邊派錢。講完禮金，又不如講下人情，婚禮統籌師表示：「人情範圍好大，酒樓的話1000元，酒店的話1200-2000元，有啲人得高級酒店擺酒都唔會介意你俾幾多人情。」結婚確係花費不少，其中一位婚禮統籌師就話親眼過一對新人即場拆人情，原因係擺完酒之後唔夠錢埋單。「當時已經幫新人check晒有無額外收費，等佢木哋埋單，但等極都唔見人，於是搵姊妹去問 ，原來拆緊人情，因為唔夠錢埋單 而信用卡已碌爆……」