【大醬園．劇透】王綺琴推跌朱晨麗　意外發現佢有喜？

無綫劇集《大醬園》上回講到小滿（朱晨麗飾）的計劃本來順利，醬園的真正買家劉老闆（李國麟飾）卻於此時出現，他想拆萬冠園招牌，幸好啟山（吳岱融飾）已早有一着。娥姐（康華飾）相信術士所說，認定只能有一子相伴，隨即趕華歌（吳業坤飾）離家。華歌聽到消息，往湛江打探卓楓（何廣沛飾）行蹤。雙雙（江嘉敏飾）被安排赴外國進修音樂，出發前向卓楠（黃嘉樂飾）送信求見，離開時被細么（龔嘉欣飾飾）追截。卓楠帶雙雙逃走，遇上野狗襲擊，雙雙滾下山坡，卓楠被張勇（張達倫飾）所救。啟山之前曾把大宅押給高專員（袁文傑飾），他派人到萬府收屋，啟石（鄭子誠飾）和啟江（徐榮飾）稱已有打算，剩下的各人獲萬家管家魯嘉仁（陳榮峻飾）收留。

雙雙被安排赴外國進修音樂，出發前向卓楠送信求見。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到搬到魯嘉仁的石屋後，小滿自發重新製醬油，要助萬冠園東山再起，但洽商時因女子身分而遇上障礙。華歌聲稱找到卓楓，卻被娥姐一眼看穿他弄錯，斥責華歌蠢鈍再趕他離家。華歌打算自尋短見卻不如所願，反誤打誤撞救了高專員一命，細么稱華歌是高專員的福星，讓華歌可到軍校受訓。

啟石夫婦和啟江夫婦原來沒所稱的風光。（劇照）

另一邊廂，啟石與二太太（車婉婉飾）、啟江與四太太（樊奕敏飾）原來沒所稱的風光，最終下榻佛山旅店。製醬油的麴被破壞，小滿返萬冠園偷麴被揭發還被推跌，大太太（龔慈恩飾）等緊張到來，斥責夏汐嫻（王綺琴飾）弄傷孕婦。