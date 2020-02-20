迪麗熱巴靚絕新疆面對愛情卻自卑？談戀愛最重視這件事

新疆女星迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》中的「白鳳九」一角走紅兩岸三地，擁有維吾爾族血統的她，精緻的五官、小巧鵝蛋臉被封為、「頂級美女」、「零死角女神」，近期她主演《三生三世枕上書》，戲裡透過各種方式對高偉光主動求愛，戲外，她卻自曝沒自信，經常因為一句話就讓信心瓦解，坦言「會怕別人不喜歡我」。

迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》中的「白鳳九」一角走紅兩岸三地。（《三生三世十里桃花》劇照）

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外表豔麗耀眼的女神，內心其實很脆弱，迪麗熱巴透露，自己和劇中主角「鳳九」最大不同是「執著喜歡一個人」，私下的她，對於感情，還是希望能保有自己空間，「每個人都是獨立的個體，會在某些事情上實現自己價值，並感受到快樂，而不是寄託在某一個人身上是快樂的。」

在《三生三世十里桃花》後，相隔兩年再演出同一角色，迪麗熱巴透露，第一次演出時加入了自己的創意，拍《三生三世枕上書》時，則要把角色的可愛細緻化演出，為此還花時間說服自己，她笑稱，兒時的自己挺乖巧的，「每次媽媽要給我買零食，都會貼心先問媽媽有沒領到薪水。」她笑說，「若以後生孩子，要請媽媽幫我帶。」

迪麗熱巴對於感情，很重視能否保有自己空間。（《三生三世枕上書》劇照）

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過去太在乎別人的看法，現在的迪麗熱巴，享有高人氣高聲量，她反而希望返璞歸真做自己，也朝自己想要過的生活努力，去年她在27歲生日時舉辦慶生會，也直言：「可能此生就辦這一次，儘量不留遺憾，人生在閃亮時候留下這些畫面，未來老去時，還能回憶起，我27歲做過這樣事情。」

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