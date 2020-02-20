【法證先鋒IV．劇透】湯洛雯採訪遇突發事故　竟然需要佢救人？

無綫劇集《法證先鋒IV》上回講到雪姐（米雪飾）否認傷害淑敏（張文慈飾），淑敏亦堅稱是意外，Madam高（朱晨麗飾）查悉雪姐與淑敏羈絆甚深。Dr. Man（李施嬅飾）替淑敏進行活體取證時有所發現。King Sir（譚俊彥飾）透過舊租客介紹，以為迎來新的男租客，怎料搬進來的竟是Chris（湯洛雯飾），甚是苦惱。Chris不僅滿意新居，且與另一租客、科學鑑證主任Charm（鄭俊弘飾）志趣相投。Chris於一次喬裝調查中再次險象環生，幸好碰上高Sir（黃浩然飾），高Sir一而再地目睹徐意行為魯莽，印象不佳。

Chris成為King Sir的新租客。（電視截圖）

另一方面，高Sir的女友Monique（鄭希怡飾）回港，得妹妹悉心安排，甜蜜度過。同時，Dr. Man到老人院探望從小照顧自己的女傭秋姐（謝雪心飾），主僕二人情誼深厚。雪姐因劇團接二連三發生兇案，毅然作出了斷，淑敏負傷趕往勸止，卻見她已被拘捕。淑敏視雪姐為生命中最重要的人，遂遷怒警方，竟以利刀襲擊Madam高。

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】入行18年戲份依然無多 鄭俊弘演藝生涯歷盡高低

【法證先鋒IV】首集收視33點打破八年紀錄 機師都唔夠法證吸引

下回講到劇團連環命案，終於在高Sir和King Sir的佈局下揭破真相。隱伏多時的真兇向警方剖白行兇內情，卻對自己的所作所為未有悔意。經雪姐當頭棒喝後，真兇才頓感傷心懊悔，已然鑄成無可挽救的大錯。眾人感慨，縱容與執念，釀成一幕幕悲劇。Chris追訪女藝人殷紅（陸詩韻飾），紅姐人前對大家禮貌有加，人後卻馬上變臉。原本Chris可揭破其虛偽一面，但關鍵一刻卻遇上突發事故，她眼見將會錯過拍下其真面目的重要時機，內心掙扎要救人還是繼續工作。

Dr. Man和秋姐主僕二人情誼深厚。（劇照）

另一方面，Chris於醫院聞得有人呼喊「高安」這名字即大為緊張，二人關係似乎非比尋常。警方接報石灘發現一具屍體，法證和法醫亦趕赴現場。高Sir赫見屍體一身小丑造型，此情此景，不禁聯想起多年前中環碼頭的離奇小丑伏屍案。