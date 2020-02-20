【大醬園．劇透】江嘉敏移情別戀同吳業坤結婚　張國強原來未死？

TVB民初劇《大醬園》上集講到萬家的人搬到仁叔（陳榮峻飾）的石屋後，小滿（朱晨麗飾）自發重新製醬油，要助萬冠園東山再起，但洽商時因女子身分而遇上障礙。華歌（吳業坤飾）聲稱找到楓少（何廣沛飾），卻被娥姐（康華飾）一眼看穿他弄錯，斥責華歌蠢鈍再趕他離家。華歌打算自尋短見卻不如所願，反誤打誤撞救了高專員（袁文傑飾）一命，細么（龔嘉欣飾）稱華歌是高專員的福星，讓華歌可到軍校受訓。另一邊廂，啟石（鄭子誠飾）與二太太（車婉婉飾）、啟江（徐榮飾）與四太太（樊奕敏飾）原來都沒所稱的風光，最終下榻佛山旅店。製醬油的麴被破壞，小滿返萬冠園偷麴被揭發還被推跌，大太太（龔慈恩飾）等緊張到來，斥責汐嫻（王綺琴飾）弄傷孕婦！

小滿（朱晨麗飾）原來有咗。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【大醬園】何廣沛情人節隔空向朱晨麗示愛：葵花再靚都唔及你靚

【大醬園】江嘉敏唔怕蝕底 慘被張國強「鹹豬手」：係角色需要嘛

最新一集將會講到玉鶯（楊卓娜飾）賣糉幫補家計，卻遭劉敬業（李國麟飾）父子搗亂。啟川（陳嘉輝飾）偷偷將麴送來，但堅持留在劉家製醬油。曹督軍（張國強飾）突然帶同聘禮到專員府提親，高專員邀請對方到教堂參與婚禮，點知男主角竟是華歌！卓楠（黃嘉樂飾）趕到反對，雙雙（江嘉敏飾）狠心稱已變心。卓楠經勇哥（張達倫飾）提點後，到專員府欲對曹督軍不利，曹督軍明言知道要刺殺他的並非卓楠而是另有他人，要高專員深入調查。

雙雙（江嘉敏飾）同華歌（吳業坤飾）在教堂舉行婚禮。（劇照）

卓楠（黃嘉樂飾）趕到反對，但雙雙狠心稱已變心。（劇照）

另一邊廂，小滿得啟川提點秘方後，做出第一批醬油讓啟山（吳岱融飾）試味，啟山期盼小滿能守住家業。小滿到葵花田隔空訴說近況，此時楓少出現在眼前。

楓少（何廣沛飾）曾經為小滿種下整片葵花田。（IG@matthew_hkp）