賀軍翔狂減6KG拍台版《鬼怪》　向奇洛李維斯取經：唔怕同孔劉比

賀軍翔繼13年前《鬥牛要不要》後，再次重返三立演出都會奇幻浪漫愛情新劇《天巡者》，劇中他飾演「驅魔真君」鍾馗，劇情頗有韓劇《鬼怪》的影子，他笑稱自己已是大叔等級，不擔心拿來和孔劉做比較。倒是其容貌與13年前與Hebe合作的《鬥牛要不要》幾乎沒什麼差別，凍齡容貌令人驚訝。

賀軍翔13年前與田馥甄Hebe合作《鬥牛要不要》：

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賀軍翔劇中飾演一千多歲的鍾馗，在現代化身為麵包店的老闆鍾正南，有着明星級的帥臉，沉默寡言卻內建毒舌功能。身手矯健、法力超群，白天是麵包店師傅，晚上是鬼見愁的伏魔者，而鍾正南自認為是感情絕緣體，沒想到前世的情緣與親情，卻是他要面對的課題。

賀軍翔自爆自己其實害怕鬼片，但《天巡者》主要還是走浪漫偶像劇，有韓劇《鬼怪》的影子，他稱《天巡者》比較貼地，劇情也沒有穿越，跟韓劇不大一樣，反而認為戲裡的服裝比較像《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）的奇洛李維斯（Keanu Reeves）。賀軍翔透露一直希望台灣可以有一部像《魔間行者》（Constantine）題材的劇，所以這次演出他把奇哥當成角色的範本，再加入自己對鍾馗的想像，他笑說「還有點奇異博士」的味道來詮釋這個角色。

賀軍翔透露一直希望台灣可以有一部像《魔間行者》題材的劇，所以這次演出他把奇哥當成角色的範本，再加入自己對鍾馗的想像，他笑說「還有點奇異博士」的味道來詮釋這個角色（《魔間行者》劇照／FB@賀軍翔）

大家也好奇演出神職人物，在拍戲現場會否食齋？他笑回：「我過年有點放縱，所以開拍前都不吃澱粉了，就讓我吃點肉補充體力吧！」他表示最肥時78公斤，現在已瘦到72公斤，和剛出道時差不多。自己平常也沒做太多保養，頂多就是開工前做一些臉部護理，但凍齡功力令人稱奇。

被問到是否會有裸露戲？賀軍翔笑說裸露戲沒問題，雖然身材冇走樣，但還是要等他一下，讓身材練結實一點再拍會比較好看。這次角色選中他前，製作人還特別到彰化水尾震威宮鍾馗廟請示，擲筊一次就通過，賀軍翔也很開心能接演這麼貼地的角色。

《天巡者》的製作人開拍前曾特別到彰化水尾震威宮鍾馗廟請示，擲筊一次就通過由賀軍翔飾演鍾馗一角（聯合新聞網授權使用）

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