【法證先鋒IV．劇透】小丑三屍案兇手溫家偉被殺　張彥博有可疑？

無綫劇集《法證先鋒IV》上回講到劇團連環命案，終於在高Sir（黃浩然飾）和King Sir（譚俊彥飾）的佈局下揭破真相。隱伏多時的真兇淑敏（張文慈飾）向警方剖白行兇內情，卻對自己的所作所為沒有悔意。經雪姐（米雪飾）當頭棒喝後，她才頓感傷心懊悔，但已鑄成無可挽救的大錯。Chris（湯洛雯飾）追訪女藝人殷紅（陸詩韻飾），她人前對大家禮貌有加，人後卻馬上變臉。原本Chris可揭破其虛偽一面，但關鍵一刻卻遇上突發事故，她眼見將會錯過拍下其真面目的重要時機，內心掙扎要救人還是繼續工作。另一方面，警方接報石灘發現一具屍體，法證和法醫亦趕赴現場。高Sir赫見屍體一身小丑造型，此情此景，不禁聯想起多年前中環碼頭的離奇小丑伏屍案。

原來背後真兇是淑敏。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到法證透過小丑浮屍衣服上的藻類和當日水流方向，鎖定棄屍位置。Dr. Man（李施嬅飾）以「人皮手套」採集指紋，發現死者是八年前「小丑三屍案」的兇手「野豬」朱海川（溫家偉飾）。野豬當年因分贓不勻，殺害三名同夥後，與手下「蝦條」陳森（張彥博飾）逃亡。及後野豬墮海失蹤，蝦條則被捕，即將刑滿出獄。高Sir和King Sir探望蝦條，他的態度誠懇，稱與野豬一直未有聯絡。

新案件令人聯想起多年前中環碼頭的離奇小丑伏屍案。（電視截圖）

另一邊廂，秋姐（謝雪心飾）下廚烹調功夫菜，還用高Sir家中的紅酒炮製「紅酒浸洋蔥」，殊不知這瓶紅酒極有價值。而高Sir與Monique（鄭希怡飾）回到昔日邂逅的大排檔，憶起初遇情景，原來情緣就是始於浸了洋蔥的那瓶紅酒。Chris不斷尋找名叫「高安」的中年男人，最終跟法證部的高Sir聯絡上，惟約見訪問卻遭拒絕。警方從海中發現估計用來裹屍的傘錨，高Sir率團隊仔細檢視，即有所發現……