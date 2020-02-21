【大醬園．劇透】何廣沛終於回歸卻失憶　無法接受朱晨麗兩母子

TVB劇集《大醬園》上集講到曹督軍（張國強飾）突然帶同聘禮到專員府提親，高專員（袁文傑飾）邀請對方到教堂參與婚禮，點知男主角竟是華歌（吳業坤飾）！卓楠（黃嘉樂飾）趕到反對，雙雙（江嘉敏飾）狠心稱已變心。卓楠經勇哥（張達倫飾）提點後，到專員府欲對曹督軍不利，曹督軍明言知道要刺殺他的並非卓楠而是另有他人，要高專員深入調查。另一邊廂，小滿（朱晨麗飾）得啟川（陳嘉輝飾）提點秘方後，做出第一批醬油讓啟山（吳岱融飾）試味，啟山期盼小滿能守住家業。小滿到葵花田隔空訴說近況，此時楓少（何廣沛飾）出現在眼前。

雙雙（江嘉敏飾）同華歌（吳業坤飾）在教堂舉行婚禮。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到楓少自言不認識小滿，他身邊還有一名從英國來佛山推廣喼汁的利家瑤（傅嘉莉飾）。家瑤替小滿接生，但失憶的楓少未能接受眼前所見，家瑤提出他應先與家人見面，再決定是否相認。小滿與家瑤同時爭奪醬油推廣節的檔位，最後家瑤的喼汁以味道，勝過小滿的麵豉醬。

楓少（何廣沛飾）終於回歸，但自言不認識小滿，他身邊還有一名從英國來佛山推廣喼汁的利家瑤（傅嘉莉飾）。（劇照）

家瑤替小滿接生，但失憶的楓少未能接受眼前所見，家瑤提出他應先與家人見面，再決定是否相認。（劇照）

另一邊廂，威少（阮政峰飾）同秋雁（于淼飾）於妓院內談判，報章因此揭露秋雁過去的風塵女子身分。秋雁及後被發現血淌孤兒院外，華歌即場逮捕在場的威少。劉老闆（李國麟飾）為打官司要變賣萬冠醬園，小滿提出回購，但對方開出高價。

秋雁過去的風塵女子身分被揭。（劇照）