李力持網上問二手相機價　遭拒賣再同網民罵戰：一班廢物

暱稱「大力」的香港電影導演、編劇和演員李力持曾拍攝和製作多套電影，近年也因在Facebook或是社交媒體中表明支持中國的言論，而香港人所熟悉，不過令人意想不到的是，他除了愛「講笑話」外，更鍾情於攝影。近日在一個售賣二手相機的網站，就發現了他的蹤影...

李力持在網上與網民激動地交流。（資料圖片）

原來他在看中了一部Minolta TC-1的小型相機，欲問價購買，並留言：「＄？」其後相隔約11小時後，就有一名疑是老闆或是賣主的網民就回覆說：「李力持，唔X賣比（畀）你呀，X樣。」迅即就引來大批網民圍觀「食花生」，部分網民更大讚該名疑似是賣主的網友「天地有正義，做得好呀，兄弟」，也有網民留言揶揄李力持：「真係笑話」。

李力持在網上二手相機平台引起網民討論。（Facebook截圖）

及後也有大量網民湧入帖文留言，李力持在2月21日下午1時半左右，又留言引戰：「睇你班onXX樣可以做咩！一班廢物！come on X樣」，此時杜汶澤又加入戰團，寫道：「咁你條燶X又可以點呀？打XX又唔硬打交又唔識，部相機係咪要呀？其實我有部呀X弟！come on 分期付款吖窮X！」不少網民又紛紛畀Like讚好。

點擊睇「李力持買二手相機遭拒賣事件」來龍去脈：

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Minolta TC-1，市價約$6000。（Facebook圖片）

其實這一新Minolta TC-1為日本相機製造商Minolta（美能達）於1996年2年推出的卡片型相機，鈦金屬機殼、5片5組的Rokkor鏡頭，加上全機150個組件由人手裝配以及小巧型格的外型，實在吸引不少攝影發燒友，再加上此機已於2005年7月停產，更受到不少熱捧，也有不少人稱它為「歷史上具有代表性的緊湊型相機」，李力持真係識貨！