【大醬園．劇透】何廣沛朱晨麗陷苦戀　齊齊跌落水井患難見真情？

無綫劇集《大醬園》踏入結局周，上回講入卓楓（何廣沛飾）自言不認識小滿（朱晨麗飾），他身邊還有一名從英國來佛山推廣喼汁的利家瑤（傅嘉莉飾）。利小姐替小滿接生，失憶的卓楓未能接受眼前所見，利小姐提出他應先與家人見面，再決定是否相認。小滿與利小姐同時爭奪醬油推廣節的檔位，利小姐的喼汁以味道，勝過小滿的麵豉醬。威少（阮政峰飾）與專員夫人（于淼飾）於妓院內談判，報章因此揭露秋雁過去的風塵女子身分。專員夫人及後被發現血淌孤兒院外，華歌（吳業坤飾）即場逮捕在場的威少。劉老闆（李國麟飾）為打官司要變賣萬冠醬園，小滿提出回購，但敬業開出高價。

卓楓失去記憶，忘記了家人。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到利小姐到萬冠醬園視察，小滿帶卓楓四處參觀，奈何卓楓仍對這片過往熟悉之地沒有感覺，更坦白已愛上利小姐。醬油推廣日，小滿來偷師，細么（龔嘉欣飾）故意趕走她。小滿離開時與卓楓同墮水井，令卓楓的恐懼症發作。

小滿和卓楓意外同墮水井。（電視截圖）

另一邊廂，啟山（吳岱融飾）與卓楠（黃嘉樂飾）刑滿出獄，卓楠未有回家，第一時間到教堂告解。雙雙（江嘉敏飾）往祈禱，縱華歌勸其嘗試接受新戀情，她仍深信與卓楠的真愛可衝破萬難。小滿求卓楓見一見啟山，啟山父子一起玩陀螺，啟山很快便看穿眼前的卓楓有事隱瞞。

關於主角小滿和卓楓的感情線，二人終於重遇，卓楓卻失憶了，又貌似有新歡利小姐，令人為小滿感心痛，不過，《香港01》記者向《大醬園》監製梁材遠查詢，原來卓楓跟小滿會再在一起，他表示︰「卓楓是失憶，與小滿第二次戀愛。利小姐的戀情，異國情鴛而已。」似乎結局也偏向是大團圓式？