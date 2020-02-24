Lucky Blue Smith宣布同閨密閃婚　IG曬碌草地激吻片段令粉絲心碎

擁有藍眼睛和金髮，人稱「天使男模」的Lucky Blue Smith日前在Instagram宣布跟認識多年的閨密Nara Pellman結婚。他上載跟Nara在草地上翻滾熱吻的片段，並留言寫道：「今天我和我最好的朋友結婚了！」消息傳開後立即掀起全球粉絲熱烈討論，更令萬千粉絲心碎！

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現年只有21歲的Lucky Blue Smith其實在18歲那年跟大他7年的舊愛「Miss Teen USA」Stormi Bree誕下了女兒Gravity Blue Smith，當時Lucky更為女兒放下所有跟各大名牌合作的工作，令不少行內人認為放棄大好前途有點可惜。一向行事我行我素的Lucky在去年11月才公開跟Nara的戀情，3個多月後就宣布閃婚，確實是令粉絲難以接受。雖然有很多網民都不看好這段婚姻，但仍然有大批粉絲為偶像送上祝福，望兩人能夠白頭到老。

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另外，妻子Nara其實同樣都是模特兒，同屬美國最大模特兒經紀公司IMG，她在婚禮上穿上露背象牙色長裙亦突顯了其高挑的身材。據知，兩人今次的婚禮在海邊舉行，只邀請了親朋好友出席，非常低調。

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