高比拜仁追思會米高佐敦現身致辭爆喊：他是認真看我打籃球的人！

NBA名宿高比拜仁（Kobe Bryant）跟13歲次女Gianna於上月乘直升機墜機身亡，連同機師在內，機上9人全部罹難。高比離世的消息震驚全球，事發至今近一個月相信仍有很多球迷都仍未能走出傷痛。而洛杉磯湖人隊挑選了美國時間2月24日這個特別日子，在史塔普斯中心（Staples Center）舉行追思會，現場有高比最愛的家人、隊友、恩師、好朋友及二萬球迷，一起懷念及頌讚高比跟Gianna的一生。

一直以來，有不少人將高比跟「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）比較，而高比亦一直被視為佐敦的接班人，而走到追思會台上的佐敦就跟所有人細說跟高比的兄弟情。還未發言的佐敦已淚流滿面，他直言高比是認真關注自己打籃球的人，因此決定要成為高比的「大哥哥」，並盡量作好哥哥的本份去幫助他：「可能好多人都不知道我同高比係好朋友，每個人都想將我們作比較，但我只想談論高比。」佐敦透露無論任何時候高比都喜歡傳訊息給自己討論籃球，笑言：「作為好哥哥，我盡力忍受他的滋擾、半夜的通話以及一些愚蠢的問題，我們無所不談。」

說到兩人的交流，佐敦的眼淚不停流，還表示高比教會自己要好好陪伴身邊人。而席上的親朋好友亦忍不住痛哭。最後佐敦竟然以2009年在公開場合哭的照片被網民製成惡搞圖來緩和氣氛，搞笑謂：「我曾跟我太太說我不想上台致詞，因為我不想未來3、4年都在網上看到這張照片，但這是為高比而做的。他就是有這種魅力，我生命的一部分已隨高比一同死去。」（When Kobe Bryant died, a piece of me died.）

另外，歌手Beyoncé、Alicia Keys、Christina Aguilera都有上台獻場悼念高比，而跟高比一家非常熟絡的Beyoncé身穿黃色西裝造型現身，跟弦樂團和合唱團一齊唱出高比最愛的歌曲《XO》，更叫全場觀眾一齊唱給高比聽，最後還唱出《Halo》，感動全場。