【武漢肺炎】唐詩詠緋聞男友叫外賣引公關災難　網民斥：低Class

近來「武漢肺炎」肆虐全球，確診數字日漸上升，日前香港更出現第二宗死亡個案，搞到人心惶惶，市民紛紛避免外出以減低感染風險，消費意欲亦隨之減低，令一眾商户苦不堪言。唐詩詠的緋聞男友網絡作家葉朗程就貼出半島酒店的餐單並寫道：「市況低迷，高貴如六星酒店都要叫救命。半島紓尊降貴，推出 $380一位的生日套餐。會唔會食？我唔會囉。食半島係食個Class 㗎嘛。唔係價錢問題，係感覺問題。」

網絡作家葉朗程貼出半島酒店的餐單，卻引發一場公關災難。（Facebook／@葉朗程）

葉朗程繼而說出自己的選擇：「上個星期日，我叫咗Deliveroo，食華姐清湯腩。有個$175蚊嘅極品牛腩，擺明收你Premium，外賣先有，喺華姐本店都食唔到。這便是Class了，二百蚊有找，使乜食半島。」多數網民對葉朗程的這則貼文感不滿，當中更有不少「黃絲」網民指他所提及的餐廳屬「藍店」，又有不少人直斥他「自以為有型」、「低Class」，又有網民質疑他收錢賣廣告，竟將兩間定位截然不同的食肆直接比較，風馬牛不相及：「酒店嘅$380生日套餐做咗好耐啦！」引發一場公關災難。

有傳網上作家葉朗程的身份正是「教育界王力宏」陳思銘。（Facebook／＠陳思銘）

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